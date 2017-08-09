AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş’tan yeniakit.com.tr özel açıklamalar

- AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, yeniakit.com.tr Ankara Temsilcimiz Mehmet Özmen’e konuştu. Ataş, “Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyaset yapıyoruz. Onun liderliğinde siyaset yapan insanlar olarak eğer biz ona ayak uydurmaz isek, fikri ve ameli yönde onun gibi düşünmezsek bu makamları işgal etmeye hakkımız yok” dedi. Yeniakit.com.tr sordu, Mustafa Ataş cevapladı.

FETÖ KONUSUNDA CİDDİ HASSASİYETLERİMİZ VAR!

- Yeniakit.com.tr’de gündeme taşıdığımız Aziziye olayının aslı nedir?

İl Başkanımız ve Erzurum milletvekillerimizin kanaatlerini aldıktan sonra iki ilçe başkanımızın değiştirilmesiyle ilgili karar aldık. İl Başkanımıza iki ilçe başkanının istifasını almasını ve yeni kongre sürecine, yeni arkadaşlarla birlikte devam etmemiz yönünde talimat verdik. Arkadaşlar gerekli çalışmaları bu yönde yaptılar. İlçe başkanı olacak yeni aday arkadaşlarla ilgili bizim bir usulümüz vardır. O ilçede görüşü alınacak tüm arkadaşlarla görüşerek o isim ya da diğer isimlerle ilgili görüşlerini alırız. O ilçeden 5-6 kişilik ilçe başkanlığı için aday isimler çıkar ve bu isimlerden öne çıkanları mülakat yapmak için buraya getirirler. İlçe başkanları aday adaylarımızla ilgili görevli arkadaşlarımıza buraya gelmeden önce; ‘aday arkadaşların sosyal medya hesaplarını inceleyin, güvenlik soruşturmalarını yapın ve ondan sonra bize gelsin’ şeklinde talimatımız vardır. Çünkü yaşanmış bir 17/25 Aralık süreci var. FETÖ konusunda çok ciddi hassasiyetlerimiz var. Aday arkadaşlarımızın, diğer terör örgütleriyle irtibatlarının olmaması yönünde hassasiyetlerimiz var. Toplumun her kesimini kucaklayan, kuşatan insanların, üzerinde ittifak olan arkadaşların seçilmesine özen gösteriyoruz. Bu kadar hassas çalışıyoruz.

OBJEKTİF DEĞERLENDİRME YAPMAK İÇİN...

- AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen mülakata kimler katılıyor?

Bölgeden sorumlu başkan yardımcımız, o ilden sorumlu il koordinatörümüz, il başkanımız ve ben katılıyorum. Mülakatı yaparken ayrıca objektif bir değerlendirme yapmak için diğer hiç bir sonuca bakmıyorum ve kendi gözlemlerimle de arkadaşları değerlendiriyorum. Birçok konuda yaptığımız değerlendirmelerin ardından aday arkadaşlarımız noktasında kararımızı veriyoruz.

AK PARTİ’DE GÖREV YAPIYORSAN...

- AK Parti Aziziye İlçe Başkanı olarak ismini açıkladığınız Selim Alak’ın sosyal medya hesabından vahim paylaşımlarının olduğu ortaya çıktı ama…

Selim Alak isimli arkadaşımız, 2002 yılında partimize üye olmuş. 2006 yılından Ocak 2016’ya kadar mahalli yönetimlerde çalışmış.2016 yılında ilçe yönetim kurulu üyesi olmuş ve görevden alınan ilçe yönetiminde de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış. Bu arkadaşımız, 2013 yılında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş. Bu paylaşımların hiç birini tasvip etmiyorum. AK Parti’de görev yapıyorsan, AK Partili gibi davranmak zorundasın. AK Parti’nin içinde olup da AK Parti’ye muhalif insanlar gibi paylaşımlarda bulunmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Ya buranın hakkını verirsin ya da beğenmiyorsan gidersin ve dışarıda ne söylüyorsan söylersin. AK Parti’nin içinde olup da AK Parti’ye muhalif gibi davranan bir davranışı asla kabul etmemiz mümkün değildir. Arkadaşımızın güvenlik soruşturması yapıldı ve il başkanımız tarafından sosyal medya hesaplarının incelenmesi yapıldı ve bunun üzerine biz de atamasını yaptık.

BİLİYORSAN BİZİMLE NEDEN PAYLAŞMIYORSUN?

- Selim Alak’ın istifasını siz mi istediniz?

2 Ağustos 2017 pazar günü saat 11.00’de bir dostumun Whatsapp’tan bu arkadaşımızın paylaşımıyla ilgili bana mesaj geldi. Hemen il başkanımızı arayıp paylaşımları kendisine gönderdim. İl başkanımız da paylaşımları alır almaz o da şok olmuş. İl Başkanımız, ‘bu arkadaşımızı tanıyoruz, araştırdık, soruşturduk ve hiç kimseden olumsuz bir bilgi bize gelmedi ve biz de size öyle getirdik’ dedi. İl Başkanımıza, ‘Bu arkadaşımızın derhal istifasını isteyin. Bu paylaşımları yapan bir arkadaşımızı taşıyamayız, algısını yönetemeyiz’ dedik. Bu kadar hassas araştırmalardan sonra İl Başkanımız da şok oldu ve bize karşı mahcup da oldu. İl Başkanımız, Selim Alak’ı arıyor ve istifasını istiyor. Selim Alak’da 18:30, 19:00 gibi gelip istifasını veriyor. Bu arkadaşımızın istifasını biz bu şekilde aldık ama sonrasında sosyal medyadaki paylaşımlara baktığınız zaman bu paylaşımlar gerçekten de bizi üzüyor. Bir insan bir hata yapmış olabilir ama böyle bir linç girişiminde bulunulması da doğru değil. Sosyal medyada paylaşımlar nedeniyle arkadaşımız gece maalesef hoş olmayan bir davranış ortaya koyma pozisyonuna düşmüş. Art niyetli olan birisi de bu arkadaşımızın geçmişteki sosyal medya paylaşımlarını alıyor, arşivinde tutuyor ve ilçe başkanlığı ataması yapıldıktan sonra sosyal medyaya servis yapıyor. Bu şekilde bir tutum İslami de insani de değil. Benim üzüntüm bu noktada şu; biliyorsan böyle bir şey bunu neden bizimle paylaşmıyorsun? Bizimle, il başkanıyla paylaş. Ben burada iyi niyet görmüyorum. Bu paylaşımları yapanların iyi niyetli davranmadıklarını düşünüyorum. AK Parti’nin içerisinde olup da AK Parti’li gibi gözüküp AK Parti’yi içeriden nasıl yıpratırızın hesaplarını yapan zihniyetlerdir, diye düşünüyorum. Hepimizin hataları, kusurları olabilir ama iki gündür sosyal medyada yapılan bu linç girişimini doğru bulmuyorum.

CUMHURBAŞKANIMIZLA AYNI HASSASİYETİ TAŞIYAN BİR EKİBİZ

- 16 Nisan’daki halk oylaması sonrasında toplum tarafından teşkilatlarda ciddi bir temizliğin ve değişimin yapılması konusunda beklenti oluştu. Özellikle FETÖ noktasında ne gibi çalışmanız oldu?

Ben 22 aya yakın bir süredir Teşkilat Başkanı olarak görev yapıyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın FETÖ konusundaki hassasiyetleri ne ise aynı hassasiyetleri taşıyan bir ekibiz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın bir milim dahi olsa gerisinde değiliz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyaset yapıyoruz. Onun liderliğinde siyaset yapan insanlar olarak eğer biz ona ayak uydurmaz isek, fikri ve ameli yönde onun gibi düşünmezsek bu makamları işgal etmeye hakkımız yok. Biz, genel başkanımızın izinden yürüyen insanlarız. Onun ağzından ne çıkıyorsa biz onu talimat olarak kabul eder, o talimat çerçevesinde işlerimizi yönetiriz. Zerre kadar bu konularda taviz vermeyiz. AK Parti camiası büyük bir camia. Bu camianın; 10 milyon 200 bin üyesi var, 1 milyon 600 bin aktif çalışanı var. Bunların içerisinde zaman zaman yanlış beyanatlarda bulunan insanlar çıkıyor, yanlış davranış içerisinde olan insanlar çıkıyor... Referandumdan hemen sonra kongre sürecimizi başlattık. Yılsonuna kadar ilçe ve il kongrelerimizi yapmayı planladık.

YARIN: AK PARTİ 2019‘A NASIL HAZIRLANIYOR?