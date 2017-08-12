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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan Aksaray’da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti Aksaray il başkanlığını ziyaret etti.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:17
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan Aksaray’da

Sivil toplum ve halkla ilişkilerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı ile birlikte bir dizi ziyaret için geldiği Aksaray’da AK Parti il başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Abdulkadir Karatay, Milletvekili Mustafa Serdengeçti ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Harun Karacan, parti binasında partililerle bir araya geldi.

Harun Karacan, 2019 seçimleri için çalışma planı yaptıklarını belirterek, “2019 seçimleri için nasıl bir yol almamız lazım, nasıl çalışmamız lazım bunların çalışmalarına başladık. Ben özellikle Aksaray’ımıza seçimlerde her zaman AK Parti’ye verdikleri destekten dolayı, referandum süreçlerinde her zaman liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanımıza göstermiş olduğu iltifatlardan dolayı şahsım ve partim adına şükranlarımı sunuyorum. İyi ki Aksaray var, iyi ki varsınız, hepinize yürekten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kişiler gelip geçicidir. Ben bu güne kadar birçok makamlarda bulundum. Birçok zamanlarda kenarda durduk. Bugün AK Parti genel başkan yardımcısı olarak sizlerin huzurundayız. Bizim için makam önemli değil. Hiç birimiz için de makam önemli olmamalı. Makamlar gelip geçicidir. Asıl olan davadır. Bizim bir davamız var. AK Parti’nin tek bir davası vardır. Memleket sevdası. Bu ülkeye, memleket sevdası için hizmet etmek için yola çıkan bir ekip vardır. Bundan sonraki süreçte de tüm arkadaşlarımıza aynı dava uğruna, memleketin, İslam âleminin, ülkemizin bayrağının inmemesi için, ülkemizden ezan sesinin dinmemesi için tek vücut halinde olup, Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında tek vücut olarak kenetlenme zamanımız geldi. Tabi ki eksiklerimiz olabilir. Bizlerinde olabilir. Makamdaki insanlarında olabilir. Genel başkan yardımcısının da olabilir, milletvekilinin de olabilir, belediye başkanının, il başkanının da olur. Ama bizim davamız tek. Hep birlikte birbirimizin eksikliklerini tamamlayarak, birbirimizin eksik kısımlarında bir birimizi şikâyet eder değil, bir birimize yol göstererek bu davayı inşallah sonuna kadar devam ettirme azmindeyiz, çabasındayız” dedi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:17
  1. Eskişehir
  2. AK Parti
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Cumhurbaşkanı
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  6. Ab
  7. Recep Tayyip
  8. Mem
  9. Ticaret Bakanlığı
  10. Karatay
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