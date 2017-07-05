Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş Tunceli’de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, CHP’nin başlattığı yürüyüşle ilgili, “Şimdi o beyefendiye ve onlarla birlikte yürüyenlere şu soruyu sormak lazım. Bu ülkede 28 Şubatlar yaşandığı ve ondan önceki insan hakkı ihlalleri yapıldığı zaman neredeydiniz?” dedi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:01
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş Tunceli’de

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Sarıbalta köyüne bir dizi açılışlar için gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş açıklamalarda bulundu. Kendilerine destek verdikçe ülkede aşamayacakları hiçbir engelin olmadığını vurgulayan Ataş, “15 yıldır bu ülkede en güzel hizmetleri milletimizle buluşturmanın gayreti içerisinde olduk. Alevi’siyle, Kürt’üyle ve Türk’ü ile hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmeye çalıştık. Biz bin yıldır bu coğrafyada birlikte yaşayan topluluklarız. Birileri birbirimize karşı kışkırtarak acaba bir kargaşa bir çatışma meydana getirebilir miyizin gayreti içerisinde oldular. Ama milletimiz asla o özünden taviz vermedi.Birliğini beraberliğini muhafaza etmek suretiyle geleceğe doğru yolculuğumuzu hep birlikte sürdürüyoruz” dedi.

Birilerinin adalet isteyerek yollara düştüğünü ve adalet aradığını dile getiren Ataş, “Şimdi o beyefendiye ve onlarla birlikte yürüyenlere şu soruyu sormak lazım. Bu ülkede 28 Şubat’lar yaşandığı, ondan önceki insan hakkı ihlalleri yapıldığı,ülkenin inançlarından dolayı insanlarının ötekileştirildiği dönemlerde siz bu ülkede neredeydiniz.Hiç aklınıza adalet gelmedi. Peki, bu gün adalet diye yürümelerini gerekçe ettikleri bahane nedir. Milletvekillerinden bir tanesinin ceza almasından dolayı yollara dökülüp adalet arıyorlar.Peki o milletvekili niye ceza aldı. Devlet sırlarını ifşa ettiği için. Yani vatana ihanet eden bir kişi ceza aldığı için Kılıçdaroğlu çıktı yollarda adalet arıyor. Adalet diye yürüdüğü yollarda en büyük adaletsizliği orada yürüyen, o yollarda trafikte seyreden insanlara karşı yürüttüğü haksızlığı asla görmüyor. 4,5 saat insanların ne tür sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı hiç umurunda değil. Ülkeyi nasıl gezi gibi bir kalkışmanın içine çekebiliriz diye hesabını yapıyorlar. Yanında destek verenlere bakarsanızonlar, FETÖ vePKK terör örgütünün meclisteki sözcüleri, DHKP-C’nin temsilcileri veya sözcüleridir. Yani bu ülkede hangi güzel iş yapılmaya çalışılmışsa hep karşısına çıkan tipler şu an Kılıçdaroğlu’na katılıp destek vermeye çalışıyorlar” diye konuştu.

Açılış programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş’ın yanı sıra, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:01
  1. Fatih
  2. CHP
  3. PKK
  4. AK Parti
  5. 28 Şubat
  6. Kılıçdaroğlu
  7. Tunceli
  8. Elazığ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lacazette rekor bonservis bedeliyle Arsenal'de
    1. Lacazette rekor bonservis bedeliyle..
    2. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson..
    3. KOSGEB'den vatandaşlara..
    4. İsrail'den Kudüs'te 800 yeni konuta onay
    5. Er Meydanı modernizasyonu gelecek yıla..
    6. Afrin'e operasyon yapılacak mı?..
    7. Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını..
    8. Şenol Güneş ve ekibi, sağlık..
    9. Denizdeki havalimanını 1,5 milyon..
    10. AK Parti ile MHP TBMM İçtüzük..
    11. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı..
    12. Pakistan kısa menzilli füze denedi
    13. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş..
    14. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını..
    15. Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı..
    16. Kameni, Fenerbahçe ile ilk..
    17. Emniyet Müdürü Osman Ak, çocuklara..
    18. Sözcü İbrahim Kalın’ın kızı Rumeysa..
    19. Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
    20. Merkel'in ellerindeki şoke eden ayrıntı
    87'lik sapık! Son anda enselendi
    87'lik sapık! Son anda enselendi
    Hulusi Akar'a mektup yazıp bakın ne istedi!
    Hulusi Akar'a mektup yazıp bakın ne istedi!
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
    Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20 sonrası Türkiye'yi çökertmek için...
    Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20 sonrası Türkiye'yi çökertmek için...