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AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü basın bayramını kutladı

Balıkesir’in Edremit İlçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü basın bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:41
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü basın bayramını kutladı

Basın Bayramı nedeniyle bir açıklama yayınlayan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü "Basın, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Toplumumuzun bilgi edinme ihtiyacını karşılayan, ülkemiz yararına kamuoyu oluşturan ve üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren tüm yerel ve yaygın basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:41
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