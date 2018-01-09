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AK Parti ‘de görev dağılımı yapıldı

AK Parti Düzce il kongresinin ardından seçilen yeni yönetim, İl Başkanı Hikmet Keskin başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

09 Ocak 2018 Salı 10:21
AK Parti ‘de görev dağılımı yapıldı

AK Parti Düzce İl Başkanlığında İl, Disiplin ve Hakem Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu tanışma toplantısında tüm üyeler, tek tek kendilerini tanıttı. Toplu fotoğraf çekiminden sonra İl Başkanı Hikmet Keskin, tüm üyelere bundan sonraki süreçte 2019 hedeflerine birlikte yürüyeceklerini ve omuz omuza Düzce’nin sorunlarını çözmek için çok çalışacaklarını kaydetti.

Disiplin ve Hakem Kurulu üyelerinin ayrılmasının ardından AK Parti Düzce İl Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda il yürütme kurulu üyeleri de belirlendi. Buna göre; Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Özgür Bergut, Başkan Yardımcısı Mutlu Kayan, Teşkilat Başkanı Okan Acar, Başkan Yardımcısı Şinasi Tuzluoğlu, Seçim İşleri Başkanı Servet Rutçi, Başkan Yardımcısı Gökhan Sarıgül, Tanıtım ve Medya Başkanı Necla Erdoğan, Başkan Yardımcısı Serkan Topaçoğlu, Dış İlişkiler Başkanı Bilal Mutlu, Başkan Yardımcısı Yusuf Yazıcı, Yerel Yönetimler Başkanı Murat Ayyıldız, Başkan Yardımcısı Hasan Güler, Sosyal İşler Başkanı Abdulkadir Albayrakoğlu, Başkan Yardımcısı Necmi Kurt, Ekonomi İşler Başkanı Cihat Çelik, Başkan Yardımcısı Enes Kılıç, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Turgay Şahin, Başkan Yardımcısı Sedat Barış, İnsan Hakları Başkanı Oya Kocaman, Başkan Yardımcısı Ayşe Nimet Özer, Mali ve İdari İşler Başkanı Gönül Yeşilyurt, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Mustafa Gösterişli, Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, Ar-Ge Başkanı Mehmet Albayrak, Başkan Yardımcısı Sibel Tuncer ve Genel Sekreter Abdullah Atabaş oldu.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 10:21
  1. AK PARTİ
  2. DÜZCE
  3. İl Başkanı
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