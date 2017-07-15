AK Parti Çanakkale İlBaşkanlığından 15 Temmuz bildirisi

Basın açıklamasına AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Babacanoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saime Çetin Aydoğan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mefail Ceyhan, partililer ve vatandaşlar katıldı. İl Başkanı Yeşim Karadağ, “Tam bir yıl önce 15 Temmuz 2016 günü, son 15 yılda bölgenin adeta paralayan yıldızı haline gelen, dünya sahnesinde ’Ben de varım!’ diyen Türkiye Cumhuriyetine, vatanımızın birliğine, bütünlüğüne, demokrasimize ve milli iradeye karşı; ülkemizin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen emperyalist güçlerin piyonu hain FETÖ’cü örgüt ve onun Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzantıları tarafından haince bir darbe girişimi yapıldı. Hamdolsun devletimiz ve milletimiz büyük bir kahramanlık ve feraset içerisinde bu hainliğe ve iç ve dış destekçilerine bundan 102 yıl önce yine bu topraklarda Çanakkale’de, nasıl cevap verdiyse aynı kararlıkla ve duruşla yine gereken cevabı vermiştir. Bu tür hain işgal girişimleri devletimiz ve büyük Türk milletinin gücü karşısında asla başarılı olamamıştır ve olamayacaktır” diye konuştu.

FETÖ’nün uzun yıllar boyunca milletin eğitim hassasiyetini, hayır-hasenat, dini-manevi değerlere saygı hasletlerini istismar ederek bir ur gibi topluma yayıldığını gördüklerinibelirten Başkan Karadağ, "Nasıl tanımlıyorduk? Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet, bunlar bu. Milletimizin İslam’a ve insanlara yaptıklarını düşündükleri hizmete hürmeten şahıslarına yönelttiği itibarı yanlış yorumlayan FETÖ’cüler zamanla kerameti kendilerinde görmeye başladılar. Tıpkı kamu kurumlarındaki mensuplarının devlet biziz demeye başlamaları gibi. Bu sapkın yapı bir bütün olarak da millet biziz deme noktasına geldi. Hâlbuki 17-25 Aralık’tan beri bunlara kendileriyle arasındaki mesafeyi her vesileyle göstermiştir. Çünkü bizim milletimiz hayırlı gördüğü her işi destekleyen, bu işleri yapanları el üstünde tutan, ama ihaneti fark ettiğinde de en sağlamından Osmanlı tokadını esirgemeyen bir millettir. 15 Temmuz, milletimizin FETÖ’ye ve arkasındaki güçlere en büyük şamarı vurduğu gündür” şeklinde konuştu.