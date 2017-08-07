AK Parti Bursa İl Başkanı Cemallettin Torun kongrede aday olmayacağını açıkladı

Cemalettin Torun, adaylığı ile ilgili kararını Bursa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Torun, bu kararın herhangi bir olumsuzluk sonucudeğil parti merkezi ile yapılan uzun soluklu istişareler sonucualındığını söyledi. Torun, şöyle dedi:

"Bu görevlerin geçici olduğunu her birimiz biliyoruz. Bize düşenbu bayrak değişimini yaşayan arkadaşlarımızın birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek davranışlardan uzak kalması, görevi yeni devralacak arkadaşımıza da bayrağı devredip daha ileri taşıma noktasında ona en büyük desteği vermesi gerekmektedir. Partimizin temel anlayışı budur. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde ben yeni dönemde aday olmayacağım. Bu kongre sürecinde bayrağı yeni bir arkadaşımıza devredeceğim. Nasıl ki ben göreve geldiğimde önceki başkanlarımız bana destek olmuşlarsa benim de bundan sonra görevim yeni başkanımıza en büyük desteği vermek olacaktır"

ADAY OLMAMA KARARI İSTİŞARE SONUCU ALINDI

Cemalettin Torun, gazetecilerin aday olmamasının gerekçesini sorması üzerine, "Yaklaşık 3-4 aydır bu istişare süreci içerisindeyiz. Bunların neticesinde genel merkezimizde de değerlendirmeler yapılıyor. Sonuç olarak bu konuda bir tavsiye noktasına dönülüyor. Aday olmama kararı bu geniş istişare neticesinde alınan bir karardır" yanıtını verdi.