Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti Bursa İl Başkanı Cemallettin Torun kongrede aday olmayacağını açıkladı

AK Parti Bursa İl Başkanı Torun, parti genel merkezinde yapılan istişareler sonucu yeni kongrede il başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:23
AK Parti Bursa İl Başkanı Cemallettin Torun kongrede aday olmayacağını açıkladı

Cemalettin Torun, adaylığı ile ilgili kararını Bursa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Torun, bu kararın herhangi bir olumsuzluk sonucudeğil parti merkezi ile yapılan uzun soluklu istişareler sonucualındığını söyledi. Torun, şöyle dedi:

"Bu görevlerin geçici olduğunu her birimiz biliyoruz. Bize düşenbu bayrak değişimini yaşayan arkadaşlarımızın birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek davranışlardan uzak kalması, görevi yeni devralacak arkadaşımıza da bayrağı devredip daha ileri taşıma noktasında ona en büyük desteği vermesi gerekmektedir. Partimizin temel anlayışı budur. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde ben yeni dönemde aday olmayacağım. Bu kongre sürecinde bayrağı yeni bir arkadaşımıza devredeceğim. Nasıl ki ben göreve geldiğimde önceki başkanlarımız bana destek olmuşlarsa benim de bundan sonra görevim yeni başkanımıza en büyük desteği vermek olacaktır"

ADAY OLMAMA KARARI İSTİŞARE SONUCU ALINDI

Cemalettin Torun, gazetecilerin aday olmamasının gerekçesini sorması üzerine, "Yaklaşık 3-4 aydır bu istişare süreci içerisindeyiz. Bunların neticesinde genel merkezimizde de değerlendirmeler yapılıyor. Sonuç olarak bu konuda bir tavsiye noktasına dönülüyor. Aday olmama kararı bu geniş istişare neticesinde alınan bir karardır" yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:23
  1. AK PARTİ
  2. BURSA İL BAŞKANI
  3. CEMALETTİN TORUN
  4. GENEL MERKEZ
  5. KONGRE
  6. İL BAŞKANLIĞI
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsadan yeni rekor geldi
    1. Borsadan yeni rekor geldi
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni..
    3. Vedat Demiröz : Her karış toprağımız..
    4. Erzurum'daki orman yangını çıktı
    5. Altın, kanser tedavisinde kullanılabilir
    6. Darbe girişiminin arkasındaki 2..
    7. Venezuela ordusu kaçan 'isyancıları'..
    8. Fransa'da milletvekilleri tasarruf..
    9. Kelkit Çayı'nda rafting heyecanı
    10. Darbeci FETÖ şüphelisini Ankara’ya..
    11. Soruşturması büyüyor: Türkiye'den para..
    12. Renk körlüğü olanlar nasıl görüyor?
    13. Türkmen katliamı kapıda... O bölgeye..
    14. Kerkük petrolünün sevkiyatı durduruldu
    15. A Milli Takım'da iki isim kadrodan..
    16. Şanlıurfa’da trafik kazası: 9 kişi..
    17. O araçların karına el konulabilir
    18. Cumhuriyet BAE'nin sözcüsü oldu:..
    19. Nijerya’da kiliseye silahlı saldırı:..
    20. Bingöl'de komandoların dikkati faciayı..
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Erdoğan sinyali verdi! O il başkanlarının...
    Erdoğan sinyali verdi! O il başkanlarının...