AK Parti Bilecik teşkilatı sandık başına gitti

AK Parti Bilecik İl Başkanlığında yapılan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı temayülü Bilecik Koordinatörü AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Partililerin yoğun katılım gösterdiği temayülde ana kademe il, kadın, gençlik kolları yönetim kurulları, merkez ilçe asil ve yedek yönetim kurulu üyeleri, il genel meclisi üyeleri, belediye meclis üyeleri oylarını kullandılar.

Yapılan temayülün hayırlı olmasını dileyen Ak Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Merkez İlçe Başkanlığı aday belirleme süreci temayül yoklamamız da oyumu kullandım. Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı bu kutlu mücadelede makamın, mevkinin öneminin olmadığını bilerek, bu kutlu davaya aday olan arkadaşlarıma temayül yoklamasına gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ediyor, Demokrasinin gerekliliklerini her daim yerine getiren partimize, teşkilatımıza, ilimize ve ülkemize temayül yoklamamızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Merkez İlçe Başkanlığı için 5 aday çıktı

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı temayül yoklaması için 5 ismin aday oldu. Bu isimlerin İl Yönetim Kurulu üyelerinden Salih Elmas, Oğuz Yiğit ve Zeki Kayadelen ile Merkez İlçe Yönetim Kurulundan Mete Gökalp Şahin ve İl Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz olduğu belirtildi.