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AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Yıldırım, aday olmadığı açıkladı

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, 23 Eylül’de yapılacak olan seçimlerde tekrar AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

18 Ağustos 2017 Cuma 17:55
AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Yıldırım, aday olmadığı açıkladı

Serkan Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, 1 dönem İl Genel Meclis Başkanlığı 2 dönemde Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirtti. Yıldırım açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı görevini 2 dönemdir yürütüyorum. Halen Bilecik İl Genel Meclis üyesiyim. 23 Eylül günü yapılacak AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı görevine tekrar aday olmayacağım. Bayrağı devralacak yeni dava arkadaşlarıma başarılar dilerim. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dava yolunda yürümeye devam edeceğim. AK Parti bayrağını daha yukarılara taşımak adına üzerime düşeni yapmaktan bugüne kadar olduğu gibi hiçbir zaman geri durmayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Görevi devralacak arkadaşıma şimdiden başarılar dilerim."

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 17:55
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