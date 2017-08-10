AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Düzce Milletvekili ve Bilecik İl Koordinatör Vekili Ayşe Keşir, AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz ve İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Olağanüstü konular harici her ay İl Yönetim Kurulu toplantısı yaptıklarını kaydeden Karabıyık, “Yönetim Kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları her birlikte istişare ettik. Toplantımıza AK Parti Düzce Milletvekili Bilecik İl Koordinatör Vekili Ayşe Keşir hanımefendi de katıldı. Hem kadınlarımız hem de gençlerimizin yapacağı çalışmaların hakkında onlarında fikirlerini aldık” dedi.