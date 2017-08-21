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AK Parti Belediye Meclis Üyesi hayatını kaybetti

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Çınaroğlu (64) hayatını kaybetti.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:46
AK Parti Belediye Meclis Üyesi hayatını kaybetti

Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Çınaroğlu, geçen hafta evinden aniden düşerek beyin kanaması geçirmiş, Çankırı’da özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Çankırı’da yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Avni Çınaroğlu, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Çınaroğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 64 yaşında hayatını kaybetti. 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:46
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