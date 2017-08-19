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“Ak parti bayrak yarışında ben de varım” dedi

Ak Parti Oltu İlçe Kongresinde aday olacağını açıklayan Emrah Ceylan, “İnşallah yapacağımız kongre, ülkemize, ilimize ve ilçemize hayırlar getirir. Partililerimizle birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanımıza ve partimize yakışır, güzel bir kongre süreci yaşayacağız” dedi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:43
“Ak parti bayrak yarışında ben de varım” dedi

23 Ağustos 2017 Çarşamba günü Oltu Belediyesi Efkan Ala Kültür Evi’nde gerçekleştirilecek olan Ak Parti Oltu İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresinde aday olduğunu açıklayan Emrah Ceylan, “Geçmiş dönemde partimizin 3 yıl Gençlik Kolları Başkanlığını yaptım. Halen ilçe yönetiminde görevim devam etmektedir. Bir Ak Partili olarak bu göreve talip oldum. İnşallah hayırlara vesile olur” diye konuştu.

Gelişen ve dönüşen bir Türkiye hayalinin gerçekleştirilmesine yönelik katkı sunma adına aday olduğunu belirten Ceylan, yaptıkları istişareler sonunda aday olmaya karar verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti genelinde metal yorgunluğuna dikkati çeken çağrısının karşılık bulması gerektiğine olan inancı nedeniyle böyle bir karar verdiğini aktaran Emrah Ceylan, siyasetinde bir değişim ve yenilenme sürecinden geçmesi gerektiğini ifade etti.

Hafta içi gerçekleştirilecek olan 6. Olağan Kongrede delegelerin karşısına bu anlayışla çıkacaklarını dile getiren Emrah Ceylan, “Bu bir bayrak yarışıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söylemiş olduğu gibi bir değişimi gerçekleştirelim ve bunu Oltu İlçe Başkanlığından başlatalım. Genç ve dinamik bir kadroyla 2019’a hazırlanalım istedik. Bu manada delegelerimizin oylarına talibiz. Kongremiz ilçemize ve partimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:43
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