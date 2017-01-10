AK Parti Ardahan İl Başkanı Yusuf Demirci istifa etti

Ak Parti Ardahan İl Başkanlığı görevini 2 yıldır sürdüren Yusuf Demirci, "Avukatlık mesleğini icra ederken yaşadığım sorunlar ile küçük yaştaki çocuklarımın dayanılmaz hale gelen baba özlemini bitirmek adına ve Genel Merkezimizin de uygun bulması üzerine AK Parti il Başkanlığı görevimi bırakma kararı aldım." dedi.
Eklenme: 10 Ocak 2017, 14:13
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Ak Parti Ardahan İl Başkanlığı görevini 2 yıldır sürdüren Yusuf Demirci, "Avukatlık mesleğini icra ederken yaşadığım sorunlar ile küçük yaştaki çocuklarımın dayanılmaz hale gelen baba özlemini bitirmek adına ve Genel Merkezimizin de uygun bulması üzerine AK Parti il Başkanlığı görevimi bırakma kararı aldım." dedi.