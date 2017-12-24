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AK Parti anket yaptırdı, işte dikkat çeken sonuçlar

AK Parti'nin dönem dönem yaptırdığı anketlere bir yenisi daha eklendi. Anketin sonuçları bir hayli dikkat çekti.

24 Aralık 2017 Pazar 10:11
AK Parti anket yaptırdı, işte dikkat çeken sonuçlar

AK Parti Genel Merkezi'nin vatandaşın nabzını tutmak için yaptırdığı kamuoyu araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, gündemdeki konuların sorulduğu ankette, ABD ile Türkiye arasındaki gerilim, vatandaşlara soruldu. ABD’nin özellikle Suriye politikaları ve YPG’yle olan ilişkisinin sorgulandığı araştırmada, vatandaşlardan destek geldi. Araştırmaya göre, hükümetin son dönemde ABD’yle olan ilişkilerine ve yürütülen politikaya destek verenlerin oranı yüzde 58 çıktı.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU DEĞİŞTİ

Yapılan araştırmada, ülkenin sorun sıralaması da değişti. Yıllardan beri Türkiye'nin en önemli sorun terör, ekonomi ve dış politika şeklinde sıralanırken, ilk kez bu sıralama değişti. Ekonomi, Türkiye’nin öncelikli sorunu olarak ilk sıraya yerleşti. Terör ikinci, dış politika üçüncü oldu. Ekonomiye yönelik şikâyetlerde artış yaşanırken, çoğunlukla işsizlik ve hayat pahalılığı gibi başlıkların öne çıktığı saptandı.

Vatandaşlara, belediyelere yapılan operasyonlar da soruldu. Partinin belediyelerdeki değişim kararına yüzde 65 destek geldi.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 10:11
  1. AK Parti Genel Merkezi
  2. AK Parti anket
  3. ABD
  4. YPG
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