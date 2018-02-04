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AK Parti, 81 ilin "tomografisini" çekiyor

AK Parti, vatandaşlara, "15 yıl boyunca kendilerini memnun eden projeleri, hizmetleri, hangi projelere öncelik verilmesi gerektiği, yatırımlardaki engellerin neler olduğunu sorarak, 81 ilin "tomografisini" çekiyor.

04 Şubat 2018 Pazar 13:26
AK Parti, 81 ilin "tomografisini" çekiyor

AK Parti, illerin "tomografisini" çekiyor.  AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, 81 ili kapsayacak şekilde,  "illerin ekonomik beklentileri" adı altında forumlar düzenlemeye devam ediyor.

 Bugüne kadar 40 ilde gerçekleştirilen formlarda, vatandaşlara 5 soru  yöneltilerek sorunları, fikirleri dinleniyor.  AK Parti, önce teşkilattan, daha  sonra sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan görüş alıyor, bunları  harmanlayarak il raporları hazırlıyor. İlk olarak vatandaşlara, "15 yıl boyunca sizi en fazla memnun eden  proje, hizmet ne? Neden en fazla bundan memnun oldunuz?" sorusu yöneltiliyor.  Ayrıca, "İlde devam eden işlerden hangisine öncelik veriyorsunuz? Geleceğe dönük  olarak beklediğiniz proje, hizmet, fikirler neler? Yatırımlarla, projelerle  ilgili engel, sorun gördüğünüz hususlar neler? Uzun vadeli olarak ilinizi nerede  görmek istiyorsunuz?" soruları da vatandaşlara soruluyor.

ROTAYI VATANDAŞ BELİRLİYOR!

 AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz,  başkanlık olarak yürüttükleri proje hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Yılmaz, moderatör eşliğinde bir çalışma yaptıklarını, sabahtan öğlene  kadar önce teşkilat mensuplarıyla görüşerek, fikirlerini aldıklarını, öğleden  sonra da sivil toplum örgütleri, iş dünyasıyla buluştuklarını, üniversiteden bir  akademisyeni de davet ettiklerini anlattı.

Vatandaşlarla ilgili de anket çalışması da yürüttüklerini belirten  Yılmaz, "Bunları birleştirip o ilin bir anlamda tomografisini çekiyoruz. Bu bizim  siyasetimize de uygun bir yaklaşım; katılımcı, vatandaşı dinleyen yaklaşım."  dedi.

 Yılmaz, AK Parti'nin rotasını vatandaşın çizdiğini vurgulayarak,  şunları kaydetti:"Ekonomi de bundan istisna değil. Bunu 81 ilde tamamlayacağız.  Bitirdiğimizde sadece il il sonuçlar elde etmeyeceğiz, bir taraftan da bölgesel,  ulusal ölçekte ortak meseleleri de çıkartma imkanımız doğacak. O analizleri  yapacağız. Yerel yönetimler, merkezi idare itibariyle yapmamız gereken, atmamız  gereken adımlara yol gösterecek. Diğer taraftan da 2019'da yerel, genel  seçimlerdeki politikalarımıza, fikirlerimize, vaatlerimize ışık tutmasını, katkı  sunmasını bekliyoruz."

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 13:26
  1. ak parti
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