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AK Parti 16. Yılını Ankara’da kutluyor… Abdullah Gül’ün kararı belli oldu!

AK Parti’nin 16. kuruluş yıldönümü kutlamaları birazdan Ankara'daki Sincan Harikalar Diyarı’nda başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşma yapacağı kutlamalara 6 bin kişi davet edildi. Davetliler arasında bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise kutlamalara katılmayacağı bildirildi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:22
AK Parti 16. Yılını Ankara’da kutluyor… Abdullah Gül’ün kararı belli oldu!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Toplantı sonrası parti sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu. Ünal şunları söyledi: "Bugünkü etkinliğimize sayın Gül katılamayacağını bildirdi mazeret bildirdi. Kendisine hem davetiye ulaştırıldı hem de Cumhurbaşkanmımız bizzat arayarak davet etti. Ahmet Davutoğlu'nu bizzat ben arayarak davet ettim ve Sayın Ahmet Davutoğlu katılacak. Bülent Arınç Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin katılacak.''

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:22
  1. AK Parti
  2. Abdullah Gül
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
  4. Son dakika
  • KanuniKanuni43 dk önce
    Sayın Aptullah gül 2019 cumhurbaşkanlığı seçimine yüz bin imzalı dilekçe ile katılır ancak. Kendi demişti günlük siyasetin içinde olmıyacağım diye. Geriye çatı aday o kalıyor. Demedi demeyin.
  • CenkCenk52 dk önce
    Yeminine sadık birisi
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