AK Parti 16. Yılını Ankara’da kutluyor… Abdullah Gül’ün kararı belli oldu!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Toplantı sonrası parti sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu. Ünal şunları söyledi: "Bugünkü etkinliğimize sayın Gül katılamayacağını bildirdi mazeret bildirdi. Kendisine hem davetiye ulaştırıldı hem de Cumhurbaşkanmımız bizzat arayarak davet etti. Ahmet Davutoğlu'nu bizzat ben arayarak davet ettim ve Sayın Ahmet Davutoğlu katılacak. Bülent Arınç Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin katılacak.''