AK Parti ’15 Temmuz Destanı Fotoğraf Köşesi’ hazırlayacak

İl başkanlığı binasında açılan sergiye AK Parti Van İl Başkanı Av Zahir Soğanda, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Naif Şabu ve partililer katıldı. Anadolu Basın Birliği (ABB) Van Şubesi’ninde katkı sunduğu serginin açılışında konuşan il başkanı Av Zahir Soğanda, 15 Temmuzda milletin hayır paraları ile bir yerlere gelen Fetullahçı Terör Örgütünün millete kurşun sıktığını belirterek, yapılan bu ihaneti unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Burada açtıkları fotoğraf sergisinde yer alan fotoğrafları teşkilatlarında kalıcı bir şekilde bırakacaklarını ifade eden Soğanda, “İnşallah burada yer alan fotoğrafları önümüzdeki günlerde teşkilatlarımızın koridorlarında kalıcı bir ’15 Temmuz destanı fotoğraf köşesi’ yapacağız. Bu sürekli orada olacak AK Parti olduğu sürece bu fotoğraf köşemiz de orada olacak” dedi.

Bu ihanetin gelecek nesillere de anlatılması gerektiğini savunan Soğanda, “Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde STK’larla, basın mensupları ve teşkilatlarımızla birlikte bunun mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Bir haftadır çeşitli etkinlikler yaptık. Bugün Allah’ın izniyle Kurtuluş parkından başlamak suretiyle halkımızla birlikte Beşyol Meydanına bir yürüyüş yapacağız. Daha sonra bir gece yürüyüşü ile birlikte sabah namazına kadar sürecek bir demokrasi nöbetimiz olacak. Burada çeşitli etkinlikler de olacaktır. Bütün Van halkını da oraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.