Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti ’15 Temmuz Destanı Fotoğraf Köşesi’ hazırlayacak

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz’un yıl dönümü nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı. Sergide konuşan Başkan Soğanda, teşkilatlarında ’15 Temmuz Destanı Fotoğraf Köşesi’ hazırlayacaklarını söyledi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:28
AK Parti ’15 Temmuz Destanı Fotoğraf Köşesi’ hazırlayacak

İl başkanlığı binasında açılan sergiye AK Parti Van İl Başkanı Av Zahir Soğanda, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Naif Şabu ve partililer katıldı. Anadolu Basın Birliği (ABB) Van Şubesi’ninde katkı sunduğu serginin açılışında konuşan il başkanı Av Zahir Soğanda, 15 Temmuzda milletin hayır paraları ile bir yerlere gelen Fetullahçı Terör Örgütünün millete kurşun sıktığını belirterek, yapılan bu ihaneti unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Burada açtıkları fotoğraf sergisinde yer alan fotoğrafları teşkilatlarında kalıcı bir şekilde bırakacaklarını ifade eden Soğanda, “İnşallah burada yer alan fotoğrafları önümüzdeki günlerde teşkilatlarımızın koridorlarında kalıcı bir ’15 Temmuz destanı fotoğraf köşesi’ yapacağız. Bu sürekli orada olacak AK Parti olduğu sürece bu fotoğraf köşemiz de orada olacak” dedi.

Bu ihanetin gelecek nesillere de anlatılması gerektiğini savunan Soğanda, “Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde STK’larla, basın mensupları ve teşkilatlarımızla birlikte bunun mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Bir haftadır çeşitli etkinlikler yaptık. Bugün Allah’ın izniyle Kurtuluş parkından başlamak suretiyle halkımızla birlikte Beşyol Meydanına bir yürüyüş yapacağız. Daha sonra bir gece yürüyüşü ile birlikte sabah namazına kadar sürecek bir demokrasi nöbetimiz olacak. Burada çeşitli etkinlikler de olacaktır. Bütün Van halkını da oraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:28
  1. AK Parti
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Ak Parti
  4. Van
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulanık’ta “15 Temmuz Destanı”nı unutulmadı
    1. Bulanık’ta “15 Temmuz Destanı”nı..
    2. Kösedağ şehitleri dualarla anıldı
    3. TÜMSİAD Başkanı Çakmak’tan 15 Temmuz..
    4. Kop savunması kahramanları unutulmadı
    5. ‘Kırık çizgilerden memleket..
    6. İHA’nın 15 Temmuz sergisi büyük ilgi..
    7. Manavgat’ta tur minibüsü şarampole..
    8. 15 Temmuz şehidinin adı hatıra..
    9. "15 Temmuz’un ruhunu daima diri..
    10. Gaziantep’te el bombalı saldırgan paniği
    11. TGK 12’nci başkanlar kurulu Tokat’ta..
    12. İdlib’te fırında çıkan yangını İHH..
    13. Şampiyonluk kupasını şehitlere hediye..
    14. Recep Kara, rakibini kısa sürede yere..
    15. "FETÖ gibi dini istismarcılara karşı..
    16. Erzurum Tabipler Odası’ndan 15 Temmuz..
    17. 15 Temmuz kahramanlarının isimleri..
    18. 15 Temmuz konulu karikatür..
    19. Droneler vatan için uçtu
    20. Zincirlikuyu’da toplanan kalabalığın..
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    Abdüllatif Şener'den skandal 15 Temmuz paylaşımı
    Abdüllatif Şener'den skandal 15 Temmuz paylaşımı
    CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı
    CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı