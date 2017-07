AK Gençlikten İsrail’e kınama bildirisi

İl Gençlik Kolları Başkanvekili Emrah Öztürk tarafından Lalapaşa Camii’nde okunan basın açıklamasında, İsrail devleti eleştirildi. Öztürk, “İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs’te 14 Temmuz günü ve sonrasında yaşananlar bir kez daha tüm Müslümanları derinden yaralamıştır. Varlığını terörle sürdüren İsrail, 14 Temmuz Cuma günü Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksay’ı üç gün boyunca ibadete kapatmış ve ezanın dahi okunmasına yasaklamıştır. Bu üç gün boyunca İsrail, Aksa’nın resmi görevlilerinin girişini bile engellerken kendi istihbarat görevlileri ile arama adı altında Aksa’ya baskın düzenleyerek tarihi eserlere, belgelere ve asırlık el yazması kitaplara zarar vermiştir. İsrail, bu davranışları ile yaptığı yanlışlara yenilerini eklemeye devam etmektedir. Şuan on binlerce Müslüman Mescidi Aksanın surları dibinde İsrail zulmüne direnirken, Türkiye’de ki yürekli kardeşleri Mescidi Aksanın özgür olduğunu ve yalnız olmadıklarını haykırıyor. Kudüs’ün ve Harem-i Şerif’in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi hukuki bir yükümlülüktür. Kudüs’e ve Mescid-i Aksaya yönelik güven ortamını yok edip barışı dinamitleyecek tüm İnsancıl Hukuk İhlallerini kınıyor, uluslararası kuruluşları hakları ihlal edilen Müslümanların haklarını korumaya davet ediyoruz. Bizim için mübarek kılınmış topraklarda, mübarek kılınmış bir şehirde ve mübarek kılınmış bir mabette küstah İsrail’in silahlı unsurlarının kanlı ve kirli postalları ile dolaşması aşağılık bir davranıştır” diye konuştu.

AK Parti Gençliğinin her zaman mazlumların yanında olacağını söyleyen Öztürk, şunları ifade etti; “AK Parti Gençlik Kolları Erzurum İl Teşkilatı olarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dünyanın her köşesindeki mazlumlarla birlikte olacağımızı belirtiyoruz. Bölgede barışın ivedilikle sağlanmasının temelinde Filistin Devleti’nin tam anlamıyla tanınması, Doğu Kudüs’teki işgal ve iskân politikasının bir an önce bitirilmesinin zorunluluğu yatmaktadır. Ve nihai olarak İsrail’in Harem-i Şerif’in İslam alemi için olan kutsiyetine ve tarihî statüsüne saygı göstermesinin insani ve hukuki bir yükümlülük olduğunu, tüm dünya kamuoyuna duyururuz.”