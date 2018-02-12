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Ajda Pekkan'dan Afrin açıklaması

Ajda Pekkan, TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin destek açıklamalarında bulundu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 11:04
Ajda Pekkan'dan Afrin açıklaması

Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı için 'Bu bir savaş değil; vatan toprağımızı koruyoruz' diyen Ajda Pekkan, bu dönemde ülkemizin en çok ihtiyacı olan şeyin milli birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı.

İşte Pekkan'ın Afrin Harekatı'na ilişkin açıklaması;

Beni en çok etkileyen sahnelerden biri, PYD'li teröristlerden birinin, Suriye'de askerler tarafından ele geçirildiği andı. İlk söylediği şey "Beni Türk askerlerine verin" oldu. Türk askerinin esiri olmak istiyordu. Benim askerim budur işte. Terör örgütleri, sınır hattımızda devlet kurmaya çalışıyor; dünyada hiçbir ülke böyle bir şeye müsaade etmez. Türkiye de kendi sınırlarını korumak zorunda. Bu bir savaş değil; vatan toprağımızı koruyoruz. Türkiye, orada savaşın çıkmaması için elinden gelen çabayı gösterdi. Fakat maalesef tüm çabalar sonuçsuz kaldı ve neticede Türkiye oraya girdi. Türkiye oraya hiçbir zaman emperyal niyetlerle girmiyor; bunu hepimiz biliyoruz. Biz oradan kovulan, kendi ülkesinde yaşayamaz hale getirilen insanların tekrar evlerine dönmesi için uğraşıyoruz. Esirlerin bile iltica etmek istediği bir ülkeyiz. Ülkesiz kalanlara, evsiz kalanlara ev sahibi oluyoruz. Bu dönemde Türkiye olarak en fazla ihtiyacımız olan şey ise milli birlik ve beraberliktir. Bu beraberliği bozmak isteyenlere karşı tek vücut olmalıyız. Biz kendi içimizde birlik olursak, Türkiye her türlü zorluğun üstesinden gelir.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 11:04
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