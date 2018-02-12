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Ajda Pekkan: Erdoğan dünyaya kafa tutan tek lider

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya kafa tutan tek lider olduğunu belirten Ajda Pekkan, ''Dünyadaki haksızlıklara karşı da en yüksek sesi Cumhurbaşkanımız çıkarıyor. Her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan bir lider.'' dedi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 10:08
Ajda Pekkan: Erdoğan dünyaya kafa tutan tek lider

Ajda Pekkan, Günaydın gazetesine konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahseden Ajda Pekkan, ''Erdoğan'a ya da başka bir siyasi lidere baktığım zaman ilk önce onların insani hasletlerini görmeye çalışıyorum. Bir insan olarak kendisine baktığım zaman son derece mütevazı ve samimi bir insan görüyorum. Dünyadaki haksızlıklara karşı da en yüksek sesi Cumhurbaşkanımız çıkarıyor. Her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan bir lider.'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 10:08
  1. Recep Tayyip Erdoğan
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