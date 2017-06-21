Ajax'tan, Trabzon'un yıldızına 5 milyon dolar!

San Lorenzo’dan gelen sol bek Emmanuel Mas, özellikle defansif anlamda sergilediği futbolla alkış toplamıştı. Kısa sürede teknik direktör Ersun Yanal’ın gözdesi haline gelen Mas, Ajax’ın da dikkatini çekti. Hollanda devinin sezon boyunca Tangocu’yu takip ettiği ve geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Kulübü’ne teklifini ilettiği öğrenildi. Ajax’ın Mas için Bordo-Mavililer’e 5 milyon dolar bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ifade edilirken; Hollandalı yetkililer’in bu hafta içerisinde Trabzon’a gelerek pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

29 yaşındaki sol beki takımda tutmak isteyen Fırtına’nın, Arjantinli yıldızı kesinlikle satmak istemediği vurgulanırken; 5 milyon dolarlık teklifin yükselmesi durumunda Mas ile yolların ayrılabileceği bildirildi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın ise iskelet kadrosunun bozulmasını istemediği ve Mas’ın takımda kalması yönünde yönetime rapor verdiği vurgulandı.