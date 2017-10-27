Ajanslar son dakika olarak duyurdu… Tek taraflı bağımsızlık ilan ettiler

İspanya’daki krizde bugün fırtına kopuyor, hem Madrid'de hem de Barcelona'da kritik oylama var. Katalonya Parlamentosu'ndaki oylamada eyaletin tek taraflı bağımsızlık ilan etmesine karar verildi. Gizli oylamanın sonucu 70 evet, 10 hayır ve iki boş oldu. 'Catalunya si que es pot' partisi dışında muhalefetteki tüm siyasi partiler oylamaya katılmadı ve protesto için salonu terk etti.

Halk Partisi (PP) milletvekilleri salonu terk ederken koltuklara İspanya ve Katalonya bayrakları bıraktı.

Barcelona'daki yerel parlamentonun etrafında toplanan binlerce Katalan, kararı sevinç gözyaşlarıyla karşıladı. Kalabalık, Katalonya bayraklarıyla kutlama yapıyor.

Rajoy sinyali verdi!

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'dan gelen haber üzerine ilk açıklamasını yaptı. İtidal çağrısı yapan Rajoy, "Katalonya'da hukukun üstünlüğü yeniden sağlanacak" dedi. Rajoy'un açıklamaları Madrid yönetiminin özerkliği kaldıracağının sinyali olarak yorumlanıyor.

Gözler Madrid'de

İspanya Senatosu, şu sıralarda anayasanın 155. maddesini yürürlüğe koyacak oylamayı yapıyor. İspanya Başbakanı Rajoy, oylama öncesinde Katalonya lideri Carles Puigdemont'u görevden alabilmek için ulusal parlamentodan yetki istedi.

Oylamada 'evet' sonucunun çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Söz konusu madde, merkezi hükümetin özerk bölgelerde yönetimi doğrudan ele almasına olanak sağlıyor.

1 Ekim'de gerçekleşen referanduma katılım oranı yüzde 43'te kalırken, seçmenlerin yüzde 90'dan fazlası bağımsızlık için oy vermişti.