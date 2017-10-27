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Ajanslar son dakika olarak duyurdu… Tek taraflı bağımsızlık ilan ettiler

İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlık ilan etti.

27 Ekim 2017 Cuma 16:09

İspanya’daki krizde bugün fırtına kopuyor, hem Madrid'de hem de Barcelona'da kritik oylama var. Katalonya Parlamentosu'ndaki oylamada eyaletin tek taraflı bağımsızlık ilan etmesine karar verildi. Gizli oylamanın sonucu 70 evet, 10 hayır ve iki boş oldu. 'Catalunya si que es  pot' partisi dışında muhalefetteki tüm siyasi partiler oylamaya katılmadı ve protesto için salonu terk etti.

Halk Partisi (PP) milletvekilleri salonu terk ederken koltuklara İspanya ve Katalonya bayrakları bıraktı.

Barcelona'daki yerel parlamentonun etrafında toplanan binlerce Katalan, kararı sevinç gözyaşlarıyla karşıladı. Kalabalık, Katalonya bayraklarıyla kutlama yapıyor.

Rajoy sinyali verdi!

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'dan gelen haber üzerine ilk açıklamasını yaptı. İtidal çağrısı yapan Rajoy, "Katalonya'da hukukun üstünlüğü yeniden sağlanacak" dedi. Rajoy'un açıklamaları Madrid yönetiminin özerkliği kaldıracağının sinyali olarak yorumlanıyor.

Gözler Madrid'de

İspanya Senatosu, şu sıralarda anayasanın 155. maddesini yürürlüğe koyacak oylamayı yapıyor. İspanya Başbakanı Rajoy, oylama öncesinde Katalonya lideri Carles Puigdemont'u görevden alabilmek için ulusal parlamentodan yetki istedi.

Oylamada 'evet' sonucunun çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Söz konusu madde, merkezi hükümetin özerk bölgelerde yönetimi doğrudan ele almasına olanak sağlıyor.

1 Ekim'de gerçekleşen referanduma katılım oranı yüzde 43'te kalırken, seçmenlerin yüzde 90'dan fazlası bağımsızlık için oy vermişti.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 16:09
  1. ispanya
  2. katolanya
  • DindarDindar3 sa önce
    Hristyan ı parçala müslümanı katlet. Dünyayı ele geçireceğini zanneden siyonizm. Yaşasın melhame-i kübra.HAMD OLSUN ALLAH C.C.
  • VATANSEVERVATANSEVER4 sa önce
    HADİ HAYIRLISI...BU KDAR BEDDUA... BU KADAR AH ALMALAR...VE SABIR...
  • OrhanOrhan4 sa önce
    İnşallah 1936-39 filminin 2. bölümüne bakmaya kısmetimiz olur!..
  • OsmanliOsmanli4 sa önce
    firsat bu firsat turk ajanlarinin ispanyaya ayari vermesi lazim...Avrupa hasta adam olmaya mecburdur...
  • JurnalJurnal4 sa önce
    İNSANLARI KÖPEKLE ARAYAN KÖPEKLER!BUNLARIN KÖPEKLERİ SAHİPLERİNDEN İNANIN DAHA EDEBLİDİR!
  • AviniAvini5 sa önce
    Kansız kavgasız gürültüsüz patırtısız bağımsızlıkmı olur
  • eynesurlueynesurlu5 sa önce
    darısı abd ve diğer avrupa ülkelerine İnşAllah
  • AmmarAmmar5 sa önce
    Darısı Bavyera nın başına...

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