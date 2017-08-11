Ajanslar ‘son dakika’ olarak duyurdu… Savaş çanları çalıyor ‘Biz hazırız’
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore'nin Guam açıklarını balistik füzeyle vurma tehdidine yanıt verdi. ABD ordusunun Kuzey Kore'den gelecek tehditlere karşı 'hazır' olduğunu söyleyen Mattis, bu hazırlıkların ne olduğu yönündeki soruya ise "Ne yapacağımızı düşmana açıklamayacağım" yanıtını verdi.11 Ağustos 2017 Cuma 13:53
Mattis, Kuzey Kore ile yaşanan son krizle ilgili kameralar karşısındaki ilk açıklamasını Kaliforniya'daki Silikon Vadisi'nde, Savunma Bakanlığı'na ait yeni birime gerçekleştirdiği ziyarette yaptı.
Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı "Biz hazırız" ifadelerini kullanan Mattis gazetecilerin ABD'nin hangi seçenekleri hazır tuttuğuna yönelik sorusuna ise "Ne yapacağımızı düşmana açıklamayacağım" yanıtını verdi.
'FELAKET OLACAĞINI SÖYLEMEKTEN BAŞKA TANIMLAMA YAPMAYA GEREK YOK'
Gazetecilerden birinin "Nükleer bir çatışmada kaç kişinin öleceği konusunda bir açıklama yapabilir misiniz?' sorusuna Mattis, "Benim görevim ve sorumluluğum ihtiyaç duyulan askeri seçeneklere sahip olmak. Ancak şu anda Dışişleri Bakanı (Rex) Tillerson, ABD'nin BM Daimi Büyükelçisi Nikki Haley, ABD'nin çabalarının diplomatik oduğunu görebilirsiniz. Diplomatik sonuçlar kazanılıyor. Şu anda o noktada kalmak istiyorum. Savaşın trajedisi iyi biliniyor. Bunun felaket olacağını söylemektan başka tanımlama yapmaya gerek yok" yanıtını verdi.
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore'ye uygulanması kararı alınan yeni ekonomik yaptırımların önemini vurgulayan Mattis "Bu yaptırımlar çok ciddi. Ve size bunların tesadüfen olmadığını söyleyebilirim. Bu Trump yönetimin tehdide öncelik verdiğini aynı zamanda da bununla diplomatik yolla nasıl başa çıktığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
YENİ ZELANDA: ASKERİ HAREKET OLURSA…
Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'un, Kuzey Kore'nin saldırı başlatması durumunda ABD'nin yanında yer alacağını kaydetmesi üzerine Yeni Zelanda Başbakanı English, Kuzey Kore'ye yönelik bir askeri harekata destek verme konusunu 'kendi içinde değerlendirerek' karar vereceğini açıkladı.
Gazetecilere konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan English, sorunun barışçıl yollardan çözülmesini istediklerini hatırlatarak, tansiyonun artmasına rağmen askeri harekatın gerçekleşeceğine dair bir işaretin olmadığını kaydetti.
English, gerilimin barışçıl yollardan çözümü için ABD, Çin ve Rusya'nın Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a baskı yapması gerektiğini vurgulayarak, "Bu gerginliğin barışçıl yollarla çözümüne odaklandık. Bence bu şu anda çok varsayımsal, herhangi bir askeri harekat olsaydı katkılarımızı olayı kendi içinde değerlendirerek verirdik" dedi.
Öte yandan English hafta içinde yaptığı açıklamalarda, ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore'nin tehditlerini sürdürmesi karşısında 'dünyanın daha önce görmediği bir öfkeyle karşılık göreceği' ifadelerini faydasız olarak nitelendirmişti.
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ÇİN’DEN TÜM TARAFLARA KRİTİK ÇAĞRI
Dünya, Asya'da yükselen Kuzey Kore-ABD gerilimini konuşurken, bölgenin önemli ülkelerinden Çin'den bir açıklama geldi. Çin, her iki ülkeye de diyalog çağrısı yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, her iki tarafın da güç gösterisinden kaçınması istenirken, tüm tarafların tansiyonu düşürmek için çabalaması gerektiği belirtildi.
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Garip40 dk önce Abd çok yakında sovyetlerin girdiği bunalıma girecek. Güçlü olabilir ama bir okadar kırılgan. Miletti iki gün burger kola görmeyince birbirine yemeye başlar bunların. Zenci ve latinlerin yapacağı yağma ve talan cabası. Ha bir de içinde milyonlarca çin unsur var tabi. Aynısı avustralya içinde geçerli. Kısacası bi halt yapamazlar. Biz ölmedik demeye getiriyorlar Krall7148 dk önce Bir pil yiyemeyeceksiniz tabiniısıracak it dişini göstermez. Sizin gücünüz ancak uşağını Arap diktatörlere geçer.Canınız ister tahta çıkarırsınız canınız ister tahttan indirirsiniz. E.ozdemir.1 sa önce Düşün Türkiye. Kuzey kore nükleer güç olmasaydı kuduz abd köpeği yüz yerde saldırmıştı bu minicik ulkeye. Gunumuzde caydırıcılık tank top tüfekle olmuyor. Hele hele sakaryadan antebe trene yukleyip tank gondermekle hiç olmuyor. Nükleer güç demek : İYİ DÜŞÜN BEN YANARSAM SENDE MUTLAKA YANARSIN DEMEK. gevreli1 sa önce Haydi kuzey kore göster kendini,dünya mikroptan kurtulsun. Popüler1 sa önce İçeride sıkışan tramp için tek çıkış yolu dikkatleri dışarı çekip bu algıyla birlikteliği ve iktidar devamını sağlamak.Savaş varmışgibiama olmayacak Eczacı1 sa önce Yine birbirini vurur gibi görünüp, İslama yeni bir savaş açacaklar. Mülteci1 sa önce İt iti ısırmaz.. Murad1 sa önce Tezgah ayni tavsana kaç taziya tutAmerika HIC bir zaman kuzey koreye saldirmaz amaç Çin i durdurmak bizide terror tezgahi altinda çepe çevre kusattilarbiz O oyunu Suriyede bozmazsak fiili isgal Turkiyeme yapilacaktir 100 sene once isgale yeltenenler ve Ülkemize göz dikenler Dost muttefik denilen ulkelerdir Sevr anlasmasini isteyenlerdir yani kisaca bu bir din savasidir LA galiba ilallah Hatice1 sa önce Ne dusmanlik ama son model silah denemesi var akillari sira dunyaya korku salacaklar Özkan1 sa önce Abd nin taktigine iyi bakin !! Öbür taraf hep tehditle sizi vururuz dedi , bunlarda pasa pada tedbirini aldi , simdi vurmaya kalksa foss olacak !! Hazirliklarini yaptilar sessizce!!!