Ajanslar ‘son dakika’ olarak duyurdu… Savaş çanları çalıyor ‘Biz hazırız’

Mattis, Kuzey Kore ile yaşanan son krizle ilgili kameralar karşısındaki ilk açıklamasını Kaliforniya'daki Silikon Vadisi'nde, Savunma Bakanlığı'na ait yeni birime gerçekleştirdiği ziyarette yaptı.

Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı "Biz hazırız" ifadelerini kullanan Mattis gazetecilerin ABD'nin hangi seçenekleri hazır tuttuğuna yönelik sorusuna ise "Ne yapacağımızı düşmana açıklamayacağım" yanıtını verdi.

'FELAKET OLACAĞINI SÖYLEMEKTEN BAŞKA TANIMLAMA YAPMAYA GEREK YOK'

Gazetecilerden birinin "Nükleer bir çatışmada kaç kişinin öleceği konusunda bir açıklama yapabilir misiniz?' sorusuna Mattis, "Benim görevim ve sorumluluğum ihtiyaç duyulan askeri seçeneklere sahip olmak. Ancak şu anda Dışişleri Bakanı (Rex) Tillerson, ABD'nin BM Daimi Büyükelçisi Nikki Haley, ABD'nin çabalarının diplomatik oduğunu görebilirsiniz. Diplomatik sonuçlar kazanılıyor. Şu anda o noktada kalmak istiyorum. Savaşın trajedisi iyi biliniyor. Bunun felaket olacağını söylemektan başka tanımlama yapmaya gerek yok" yanıtını verdi.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore'ye uygulanması kararı alınan yeni ekonomik yaptırımların önemini vurgulayan Mattis "Bu yaptırımlar çok ciddi. Ve size bunların tesadüfen olmadığını söyleyebilirim. Bu Trump yönetimin tehdide öncelik verdiğini aynı zamanda da bununla diplomatik yolla nasıl başa çıktığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

YENİ ZELANDA: ASKERİ HAREKET OLURSA…

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'un, Kuzey Kore'nin saldırı başlatması durumunda ABD'nin yanında yer alacağını kaydetmesi üzerine Yeni Zelanda Başbakanı English, Kuzey Kore'ye yönelik bir askeri harekata destek verme konusunu 'kendi içinde değerlendirerek' karar vereceğini açıkladı.

Gazetecilere konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan English, sorunun barışçıl yollardan çözülmesini istediklerini hatırlatarak, tansiyonun artmasına rağmen askeri harekatın gerçekleşeceğine dair bir işaretin olmadığını kaydetti.

English, gerilimin barışçıl yollardan çözümü için ABD, Çin ve Rusya'nın Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a baskı yapması gerektiğini vurgulayarak, "Bu gerginliğin barışçıl yollarla çözümüne odaklandık. Bence bu şu anda çok varsayımsal, herhangi bir askeri harekat olsaydı katkılarımızı olayı kendi içinde değerlendirerek verirdik" dedi.

Öte yandan English hafta içinde yaptığı açıklamalarda, ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore'nin tehditlerini sürdürmesi karşısında 'dünyanın daha önce görmediği bir öfkeyle karşılık göreceği' ifadelerini faydasız olarak nitelendirmişti.

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ÇİN’DEN TÜM TARAFLARA KRİTİK ÇAĞRI

Dünya, Asya'da yükselen Kuzey Kore-ABD gerilimini konuşurken, bölgenin önemli ülkelerinden Çin'den bir açıklama geldi. Çin, her iki ülkeye de diyalog çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, her iki tarafın da güç gösterisinden kaçınması istenirken, tüm tarafların tansiyonu düşürmek için çabalaması gerektiği belirtildi.