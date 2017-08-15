Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!

Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri, geçtiğimiz günlerce Telafer’i kuşatma altına almıştı. Irak ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada, Telafer’e hava bombardımanının başlatıldığı duyuruldu. İlk hedefin terör örgütü DEAŞ’a ait mevzilerin havadan bombalanması olduğunu öğrenilirken, kara harekatının ise gelecek günlerde başlayabileceği ifade edildi.

Irak Savunma Bakanlığı da Telafer’e hava saldırılarının başlatıldığını açıkladı.