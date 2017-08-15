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Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!

Irak ordusu, kuşatma altına aldığı Telafer’e havadan bombardıman başlattı.

15 Ağustos 2017 Salı 09:35
Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!

Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri, geçtiğimiz günlerce Telafer’i kuşatma altına almıştı. Irak ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada, Telafer’e hava bombardımanının başlatıldığı duyuruldu. İlk hedefin terör örgütü DEAŞ’a ait mevzilerin havadan bombalanması olduğunu öğrenilirken, kara harekatının ise gelecek günlerde başlayabileceği ifade edildi.

Irak Savunma Bakanlığı da Telafer’e hava saldırılarının başlatıldığını açıkladı.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 09:35
  1. son dakika
  2. Irak
  • HançerciHançerci1 sa önce
    Orada sivileri hedef alırsanız Allahın laneti üzerinize olsun. Sizi iki dünyada gevurlarla haşr eylesin.
  • ObjektifObjektif1 sa önce
    He he
  • DOĞRUCU DAVUTDOĞRUCU DAVUT1 sa önce
    Irak ordusu Türkmen ve Sunni bölgeleri bombardımanlar, terörist haşdi şabi ile boşaltıyor. Biz de MAL MAL izliyoruz. Ama lafa gelincede mangalda kül bırakmıyoruz. Birisi burda prim yapayım üç beş oy fazla alayım diye EYYY ... diye başlayan cünlelerle önüne gelene meydan okuyor ama sözüm ona lafla hakkını savunduğu insanlar bu höykürmeler yüzünden daha çok baskı ve zulüm altında kalıyor. Höykürdüklerine değiyor mu hayır, çünkü sadece laf yapıyorlar, çünkü icraat için ABDnin-Rusyanın izni ve icazeti şart
Bugünkü Akit

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