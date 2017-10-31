Ajanslar ‘acil’ koduyla geçti! Savaşa ramak kaldı… 200 ölü var
Kuzey Kore'de nükleer deneme alanında bir tünelin çökmesi sonucu yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.31 Ekim 2017 Salı 20:50
Yonhap ajansının ‘acil koduyla’ geçtiği haberine göre, Japon Asahi televizyonu, Kuzey Kore'deki nükleer deneme alanı Punggye-ri'de inşaatı henüz bitmemiş bir tünelin çöktüğünü duyurdu.
Olayda, yaklaşık 100 kişinin göçük altında kaldığı, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir göçüğün meydana gelmesi sonucu 100'e yakın kişinin daha yaşamını yitirdiği öne sürüldü.