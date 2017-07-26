Ajanlarının tepesine bineceğiz!

MUHAMMET KUTLU / TBMM - AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’ye karşı düşmanca hamlelerini artıran ülkelere sert mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Ajanlarınızın tepesine binmeye devam edeceğiz“ dedi.

ARTIK ÖYLE BİR TÜRKİYE YOK!

“Bir süredir Amerika’sı, Almanya’sı, Hollanda’sı başta olmak üzere Türkiye’ye yönelik anlaşılmaz tutumun tezahür ettiğini görüyoruz. İstiyorlar ki, sadece onların çıkarları masada olsun, biz fedakârlıkta bulunalım. İstiyorlar ki, onlar bizim vatandaşlarımızı istedikleri gibi örselerken, kendi ajanları ülkemizde cirit atsınlar, biz bir şey yapmayalım” diyen Erdoğan şu ifadelere yer verdi: “Kusura bakmasınlar, artık öyle bir Türkiye yok. Sen Türkiye’nin Cumhurbaşkanına, Bakanlarına ülkende konuşma imkânı vermeyeceksin ama ajanların gelip otellerde cirit atacaklar, benim ülkemi parselleyecekler. Yok böyle bir şey. Ya bizimle eşit şartlarda müttefiklik yapacaksınız, ya da sergilediğiniz her saygısızlığın cevabını alacaksınız. Sizdeki hukuk da bizdeki guguk mu? Almanya ya da Amerika’da yapılınca suç sayılan eylem, Türkiye’de yapılınca niye hak, hukuk oluyor? Hemen işi ekonomi ile teşvik edip bel altı vuruşları ile gerçek tiynetlerini belli ediyorlar. Bizi bunlarla tehdide kalkarsanız, yanılırsınız ve siz kaybedersiniz. Artık dünyada marka yok, markalar var. Alternatif marka geliyor. Artık dünya bunu yaşıyor”

“BİZE İNSANLIK DERSİ VEREMEZLER”

“I. ve II. Dünya savaşlarında karşılıklı olarak tarihin en acımasız ve en kanlı katliamlarına imza atanlar kusura bakmasınlar bize insanlık dersi veremezler” diyen Cumhurbaşkanı şunları söyledi: “Irak, Suriye, Mısır, Libya, Kuzey Afrika, Afrika’nın diğer bölgelerinde Balkanlar’da olduğu gibi fırsat bulduklarında kan dökmekten çekinmeyenlerin bize söyleyecek sözü olamaz. Irak’ta, Suriye’deki insanların ölümünün arkasında asıl güçler bunlar değil mi? Almanya’nın bilmem ne bakanı Türkiye’ye nasıl zarar vereceklerini medya önünde ifşa ettiklerine göre anlaşılan iyice çaresiz durumdalar”

“AJANLARIN TEPESİNE BİNMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Erdoğan, “Gezi olaylarına, FETÖ’ye ümit bağladılar, olmadı. PKK, YPG, SDG’den ümit beslediler, oradan da bir şey çıkmayacak. YPG terör örgütü, onun için YPG’yi kullanmayın, SDG’yi kullanın. Fakat, artık ne yaparlarsa yapsınlar çuvala sığmıyor. Bunlar bütün açıklığı ile ortada. Ajanlarının tepesine binmeye devam edeceğimiz ifade ediyorum” dedi.

“GELİN MASADA OTURALIM AMA ADİL VE EŞİT OLACAKSINIZ”

“Alman firmaların Alman politikacılarından daha ferasetli, vizyon sahibi olduğunu görüyoruz. İş dünyasından gelen sinyaller yeni yatırımların kesintisiz sürdüğüne işaret ediyor. Türkiye’deki Alman firmalarının hiçbiriyle ilgili ne bir soruşturma ne bir kovuşturma kesinlikle yoktur, bu bir yalandır, hedef saptırmadır” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Avrupa’da, ABD’de eyaletler OHAL kararı alıyor. Sesiniz çıkmıyor. Kaldı ki bizdeki OHAL terör örgütlerine yöneliktir, şirketlere değil. Buna rağmen bizi tehdit etmekten geri durmuyorlar. Türkiye’yi ambargo tehditleriyle korkutacağınızı sanıyorsanız büyük bir bedeli göze almanız gerekiyor. Siz kime çattığınızı bildiğinize emin misiniz? Gelin masada oturalım ama eşit şartlarla konuşalım. Ama köşeye sıkıştıralım falan demeden adil olacaksınız” şeklinde net mesajlar verdi.

“TÜM SAVAŞLARI KUDÜS, MEKKE VE MEDİNE İÇİN VERDİK”

Konuşmasına Mescid-i Aksa üzerindeki terör baskısını iyice artıran İsrail’e sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, Müslümanların Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi’den sonraki üçüncü kutsal mabedinin Kudüs’teki Mescid-i Aksa olduğunu söyledi. Ecdadın 400 yıl boyunca Mescid-i Aksa’da hizmet etme şerefine nail olduğunu, bu süre zarfında ecdadın büyük incelikler ve hassasiyetler gösterdiğini anlatan Erdoğan, “Bugün yaşanan zulümlere bakınca onları rahmet ve hasretle yad etmemek mümkün değildir. 1. Dünya Savaşı’nda, güney cephemizdeki tüm savaşları, Kudüs, Mekke ve Medine’yi korumak için verdik” değerlendirmesinde bulundu.

“AKSA’YA SAHİP ÇIKMIYORUZ”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, “Eğer bugün İsrail askerleri pervasızca Mescid-i Aksa’nın bahçesini postalları ile kirletiyor, orada kolayca Müslüman kanı döküyorlarsa, bunun sebebi, bizlerin Kudüs’e yeteri kadar sahip çıkmıyor oluşumuzdandır” dedi. ‘MÜSLÜMANLAR MESCİD-İ AKSA’YI ZİYARET ETSİN’

Erdoğan, tüm vatandaşlara ve dünyadaki tüm Müslümanlara çağrıda bulunarak, “İmkânı olan herkes, bulduğu her fırsatta Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyarak lütfen Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etsin. Gidemeyenler de oradaki kardeşlerimize kandil yağı olması babından yardım göndersinler” diye konuştu. “Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda, bekler dururum. ‘Nerede kardeşlerim’ diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu Nebi’nin. Unuttu mu bunu acaba herkes” dizelerini okuyan Erdoğan, şunları kaydetti: “İşte asıl terör, işte bu şekilde Mescid-i Aksa’yı ağlatmaktır, ağlatmayalım. Asıl korsanlık, işte bu şekilde Peygamber Efendimizin ilk kıblesine saygısızlık yapmaktır. İsrail Cumhurbaşkanı’na telefonla bu konudaki düşüncelerimi bizzat ilettim, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı sıfatıyla da bu konudaki düşüncelerimizi ifade eden bir açıklama yaptık, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere bunu da bildirdik”