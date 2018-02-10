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Ajanları manken sandı, gizli bilgileri paylaştı... Gerçek ortaya çıkınca subaylığından oldu, hapse girdi

Hint subay, manken sandığı Pakistanlı casuslar ile gizli bilgi paylaşmaktan tutuklandı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 13:58
Ajanları manken sandı, gizli bilgileri paylaştı... Gerçek ortaya çıkınca subaylığından oldu, hapse girdi

Hindistan'da hava kuvvetlerinde görevli bir subay, manken sandığı Pakistanlı casuslar ile internet üzerinden gizli bilgi paylaşmaktan tutuklandı.

BBC'nin haberine göre, 51 yaşındaki Arun Marwaha, WhatsApp üzerinden kendilerini manken olarak tanıtan Pakistanlı casuslara gizli bilgi verdi.

AA'nın haberine göre, serbest paraşüt eğitmeni olan ve 31 Ocak'ta gözaltına alınan subay hakkında bugün tutuklama kararı verildi.

Subayın suçlu bulunması halinde 14 yıl hapse mahkum edilebileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 13:58
  1. Pakistan
  2. Hindistan
  3. gizli ajan

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