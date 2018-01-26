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Airbus, Türkiye’den 12 yılda 7 milyar dolarlık alım yapacak

Avrupalı uçak devi Airbus, Türkiye’deki endüstriyel işbirliğini güçlendirmek amacı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Muatabakat Zaptı imzaladı. İmzalar, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ve Airbus Yönetim Kurulu Üyesi Thierry Baril tarafından atıldı.

26 Ocak 2018 Cuma 10:08
Airbus, Türkiye’den 12 yılda 7 milyar dolarlık alım yapacak

THY’NİN DE BİR PARÇASIYIM

Anlaşmaya göre Airbus’ın, Türkiye’deki tedarikçilerinden 2020 yılına kadar 2 milyar dolarlık, 2020-2030 arasında ise 5 milyar dolarlık alım yapması planlanıyor.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, “Bugün Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Airbus arasında bir iş birliğinden bahsediyoruz ama sonuçta ben THY’nin de bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Paris’te THY ile Airbus arasında anlaşma sağlandı. Belki hiçbir zaman ayrı olarak algılanamaz ama Airbus bu iş birliğini bundan ayrı olarak düşünmeli” dedi. Demir, Türkiye’nin teknolojinin geliştirilmesine büyük önem atfettiğini ifade ederek, bu alanın en itici güçlerinin havacılık ve teknoloji olduğunu söyledi. Demir, Türk havacılık sektörüne güvenmeleri gerektiğini anlatarak, “Kendimize 5 milyar dolarlık hedef koyduk. Bu çok zor ulaşılacak bir hedef. Ama eminim ki zamanı geldiğinde bu 5 milyar dolar bile aşılacak ve Airbus severek Türkiye sanayisine üretim, mühendislik ve hizmetler için daha fazla yatırım yapacak. Bizim Airbus’a taahhüdümüz budur” diye konuştu.

BAŞARILI BİR ORTAKLIK

Airbus Yönetim Kurulu Üyesi Thierry Baril ise “Airbus ile Türkiye arasındaki endüstriyel iş birliği ve bu iş birliğinin devamlılığı, başarılı bir ortaklığın en güzel örneklerinden biridir. Türk ortaklarımız ile bu iş birliğini yeni bir seviyeye taşıyacak olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:08
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  2. Türkiye
  3. THY
  4. Savunma Sanayii Müsteşarlığı
  5. İsmail Demir
  6. Thierry Baril
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