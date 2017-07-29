Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Air France, Venezuela'ya uçuşlarını askıya aldı

Fransız hava yolu şirketi Air France, 30 Temmuz'da sandık başına gidecek olan Venezuela'daki durumu gerekçe göstererek başkent Karakas'a olan uçuşlarını askıya aldı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:22
Air France, Venezuela'ya uçuşlarını askıya aldı

Fransız ulusal hava yolu şirketi Air France, Venezuela'daki durumu gerekçe göstererek başkent Karakas'a olan uçuşlarını 30 Temmuz pazar gününden 1 Ağustos salı gününe kadar askıya aldığını duyurdu.

Air France'dan yapılan açıklamada, "Air France, Venezuela'daki durumdan dolayı (başkent) Karakas'a olan uçuşlarını 30 Temmuz pazar gününden 1 Ağustos salı gününe kadar askıya almak zorunda kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Air France'ın Karakas'tan gelen veya bu kente giden yolculara gelecek günlerde istisnai ticari tekliflerde bulunacağı belirtildi.

Venezuela'daki olaylar

Venezuela'da halk, 30 Temmuz'da yeni anayasayı yazacak kurucu meclis temsilcilerinin belirlenmesi için sandık başına gidecek.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasanın yeniden yazılması olduğunu açıklamıştı.

Venezuela'da Maduro hükümetine karşı nisan başından bu yana devam eden protestolarda 100'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500 kişi yaralanmış, 500'den fazla protestocu ve hükümet karşıtı tutuklanmıştı.

Protestolar, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrolünde bulunan Yüksek Mahkemenin 31 Mart'ta Ulusal Meclisin yetkilerini aldığını açıklamasıyla başlamıştı.

Maduro yönetimi, muhalefetin, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet de ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:22
  1. Ulus
  2. Venezuela
  3. Air France
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı
    1. Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı
    2. Antalya’da otomobil takla attı: 1 yaralı
    3. Cenk Ergün: Transferde sürpriz var
    4. Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu
    5. Mahkemeye sevk edilen Bekir İrtegün..
    6. Tırdan düşen iş makinesi ortalığı..
    7. Hisarcık’ta trafik kazası: 2 yaralı
    8. Kayıp gençler 2 gündür bulunamadı
    9. Ağrı’da baharatçıların yüzü civan..
    10. Tır dorsesinden düşen kepçe 6 aracı..
    11. Londra’da protesto gösterisi
    12. Sübeylidere'de yaralar sarılıyor
    13. Orman yangını kontrol altına alındı
    14. Bolu'da feci kaza!
    15. Arı üreticileri 2017 yılı bal hasadına..
    16. Türk şirketten Almanya..
    17. Eyyübiye kırsalında asfaltlama..
    18. Mili SİHA'lar teröristlerin kabusu..
    19. Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu
    20. Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Ankara'da dehşet! Böyle kin, intikam görülmedi...
    Ankara'da dehşet! Böyle kin, intikam görülmedi...
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    MİT'teki köstebek deşifre oldu! İşte o isim
    MİT'teki köstebek deşifre oldu! İşte o isim
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...