Air France, Venezuela'ya uçuşlarını askıya aldı

Fransız ulusal hava yolu şirketi Air France, Venezuela'daki durumu gerekçe göstererek başkent Karakas'a olan uçuşlarını 30 Temmuz pazar gününden 1 Ağustos salı gününe kadar askıya aldığını duyurdu.



Air France'dan yapılan açıklamada, "Air France, Venezuela'daki durumdan dolayı (başkent) Karakas'a olan uçuşlarını 30 Temmuz pazar gününden 1 Ağustos salı gününe kadar askıya almak zorunda kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Air France'ın Karakas'tan gelen veya bu kente giden yolculara gelecek günlerde istisnai ticari tekliflerde bulunacağı belirtildi.

Venezuela'da halk, 30 Temmuz'da yeni anayasayı yazacak kurucu meclis temsilcilerinin belirlenmesi için sandık başına gidecek.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasanın yeniden yazılması olduğunu açıklamıştı.

Venezuela'da Maduro hükümetine karşı nisan başından bu yana devam eden protestolarda 100'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500 kişi yaralanmış, 500'den fazla protestocu ve hükümet karşıtı tutuklanmıştı.

Protestolar, Maduro liderliğindeki hükümetin kontrolünde bulunan Yüksek Mahkemenin 31 Mart'ta Ulusal Meclisin yetkilerini aldığını açıklamasıyla başlamıştı.

Maduro yönetimi, muhalefetin, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet de ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

Kaynak: AA