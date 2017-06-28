AIPS'den Al Jeziraa kararı!

Uluslararası Spor Yazarları Birliği (AIPS), Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, Katar merkezli El-Cezire televizyon kanalının kapatılması talebini kınadı.

AIPS'den yapılan açıklamada, El-Cezire kanalı ve spor yayınları yapan beIN dahil olmak üzere söz konusu kanalla bağlantılı tüm televizyon ağlarının kapatılma talebinin kabul edilemez olduğu bildirildi.

Dünyanın hiçbir yerinde ifade özgürlüğünün politik nedenlerden dolayı kısıtlanamayacağı vurgulanarak, spor medyasının onu kontrol etmek isteyen otoritelerin oluşturduğu koşullara boyun eğmeyeceği belirtildi.

Ayrıca uluslararası organizasyonlarda, sporcu ve antrenörlerin beIN televizyon kanalını temsil eden medya mensuplarına açıklama yapmayı reddetmesinin doğru olmadığı aktarılarak, yaşanan politik sorunun bir an önce çözüme kavuşmasının beklendiği kaydedildi.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuş, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.