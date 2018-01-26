Ailesine küsünce 4 gün samanlıkta kaldı

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Çavuşlarçiftliği Köyü’nde oturan evli ve 4 çocuk babası Y.T., 4 gün önce kayboldu. Ailesi ile tartışmasının ardından ortadan kaybolan 48 yaşındaki Y.T.’yi merak eden yakınları, jandarmaya durumu bildirdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin yanı sıra köylülerin de katıldığı çalışma ile Y.T., köyde ve çevresinde arandı. Yapılan aramalara rağmen Y.T. bulunamadı. Y.T. önceki gün sabah köyde çeşmeden su içerken görüldü. Köylüler ve jandarma, Y.T.’ye nerede olduğunu sordu. Y.T., ailesi ile tartıştığını, ailesine küsmesi nedeniyle 4 gün komşularının samanlığında saklandığını, arama çalışmalarını samanlığın penceresinden izlediğini söyledi.