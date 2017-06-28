Ailesi küçük Eylül'ü yaşatmaya çalışıyor

Antalya'da, yumuşak doku kanserine yakalanan 4 yaşındaki Eylül'ün görme engelli babası ve annesi, tüm imkansızlıklara rağmen çocuklarını hayatta tutmak için mücadele ediyor.



Alanya ilçesindeki bir otelde aşçı olarak çalışan Taner Yılmaz, diş ağrısını geçireceği düşüncesiyle kullandığı metil alkol nedeniyle metanol zehirlenmesine bağlı olarak görme yeteneğini kaybetti. Geçim sıkıntısı çeken Yılmaz, eşi Aysun Yılmaz ve kızı Eylül ile memleketi Kahramanmaraş'a döndü.

Bir süre sonra rahatsızlanan Eylül'e, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde "yumuşak doku kanseri" tanısı konuldu. Eylül, bu hastanede onkoloji servisi olmadığı için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilince, aile yeniden Antalya'ya taşındı.

Kepez ilçesinde kiraladıkları evde yaşamaya başlayan Yılmaz ailesi, tek çocukları olan Eylül'ün hayata tutunabilmesi için ellerinden geleni yapıyor.

Anne Aysun Yılmaz, en çok hastaneye gidip gelmekte zorluk yaşadıklarını belirterek, "Doktor, geçen ay yapılan tomografi sonuçlarına göre kitlelerin küçülmeye başladığını söyledi. İnşallah her ay küçülmeye devam eder. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Kızım da bu duruma alıştı. 'Anne ben iyileşeceğim' diyor." ifadelerini kullandı.

Baba Taner Yılmaz ise kızının hastalığıyla birlikte kendi rahatsızlığını unuttuğunu ve tedavi yollarını araştırmaktan vazgeçtiğini kaydederek, "Çünkü kızımın durumu vahim. Onun derdine düştük öncelikle. Öncelikle kızım diyorum. Ben karanlıkta yaşamaya razıyım, yeter ki kızım sağlığına kavuşsun.

Yılmaz, evlerinin kira olduğunu ve kızı rahatsızlandığında mecburen hastaneye taksiyle gitmek zorunda kaldıklarını, bunun da kendilerine büyük bir maddi yük getirdiğine dikkati çekti.

Evde çizgi film izleyerek, oyuncaklarıyla oynayarak ve resim yaparak zaman geçirmeye çalışan Eylül ise büyüyünce ressam olmak istediğini anlattı.

Eşyalarının bir çoğunun üzerinde kedi resimleri bulunan minik kız, en çok kedi resimleri yapmaktan hoşlandığını dile getirdi.

Kaynak: AA