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Ailece 'akıllı'da karar kıldık

MediaMarkt.com.tr’nin mobil trafiği bir önceki yıla göre yüzde 22 oranında artarken, mobil satış oranı yüzde 45 artış gösterdi.

04 Ocak 2018 Perşembe 09:13
Ailece 'akıllı'da karar kıldık

MediaMarkt’ın, Türkiye’deki tüketicilerin 2017’de online alışveriş alışkanlıklarını konu alan araştırmasına göre aileler alışverişlerinde en fazla akıllı teknolojinin ürünü olan cep telefonlarına yöneldi.

Akıllı telefon dışında en fazla küçük ev aletleri ve bilgisayarlar ilgi gördü. MediaMarkt.com.tr’nin mobil trafiği bir önceki yıla göre yüzde 22 oranında artarken, mobil satış oranı yüzde 45 artış gösterdi.

2017’de online alışverişte erkeklerin yüzde 70’lik bir oranla kadın tüketicilerden daha fazla alışveriş yaptığını ortaya koyan sonuçlara göre, en çok alışveriş yapan yaş grubu ise 25 – 34 yaş arası tüketicilerden oluşuyor. Erkeklerin en çok tercih ettiği ürün kategorilerinde; akıllı telefon, bilgisayar, TV ve ses sistemleri, ev aletleri ve beyaz eşya yer alırken; kadınlarda sıralamayı; akıllı telefon, küçük ev aletleri, bilgisayar, beyaz eşya, TV ve ses sistemleri, kişisel bakım, spor-oyun-hobi, fotoğraf makineleri ve kamera oluşturuyor.

SATIŞ KANALLARI ARTTI

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım şunları kaydetti: “Çok kanallı yapımızla müşterilerimize diledikleri zaman istedikleri noktadan alışveriş olanağı sunuyoruz. Bu yapıyı daha da güçlendirmeye odaklandık ve önümüzdeki dönemde de cepten, webden, uygulamadan ve çağrı merkezimizden ulaşılabilen satış kanallarımızda."


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 09:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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