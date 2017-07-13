Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından İHA’ya 2 ödül

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf yarışmasında İHA Foto Muhabiri Murat Ergin mansiyon, İHA Foto Muhabiri İsmail Coşkun ise sergileme ödülü aldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde İHA Foto Muhabiri Murat Ergin’e ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Ergin, “Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü almaktan onur duydum” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde görev yaptığını aktaran Ergin, “Askerler yolu kapatınca bir kaos ortamı oluştu. Vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerinde akın akın gelmeye başladı. Ama sabaha karşı bu kaos ortamı vatandaşların polislerimizle birlikte tankları ele geçirmesiyle yerini coşkuya bıraktı. Fotoğrafı tam olarak Boğaziçi Köprüsü’nde darbeci askerlerin teslim olması sırasında çektim ve bütün dünyaya servis edilmesini sağladık. Fotoğrafı çekerken çok tehlikeli bir ortam vardı. Sürekli insanlarımız vurulup yerlere düşüyordu. Ama tabii biz görevimizi yapmaya çalıştık. Yapabildiysek de ne mutlu bize” diye konuştu.

Darbe girişimini engellemek için verilen mücadelenin unutturulmaması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen yarışmada 304 eser değerlendirmeye alındı. 304 eserden 17 fotoğraf ise ödüle layık görüldü.