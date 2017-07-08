Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Suriyeliler kirli provokasyonlara tabi tutulmaya çalışılıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, ormanlık alanda hamile bir kadın ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesine ilişkin adli sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.



Bakan Kaya ve AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün Arifiye ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Burada baba Asım Safitürk ile bir süre sohbet eden Bakan Kaya, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaynarca ilçesinde, ormanlık alanda öldürülen Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin cenazelerine katıldığını belirterek tüm millete ve Suriyeli kardeşlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Çok acı ve vahşi bir katliam yaşandığını aktaran Bakan Kaya, "Yüzyıllardır tüm mazlumlara kucak açmış bir coğrafyamız var. Gerçekten zulümden kaçan herkese kucak açtık. Bu topraklar tüm mazlumlara güvenli bir liman oldu. Suriyeli kardeşlerimize de orada zulüm başladığı andan itibaren hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açık kapı politikasıyla kapılarımızı açtık. Biz kapılarımızı açarken 80 milyon vatandaşımız da bu kardeşlerimize gönüllerini, evlerini açtılar. Orada 6 milyon insan evinden oldu, yerinden edildi. Bir milyondan fazla insan katledildi ve 5 milyon Suriyeli farklı ülkelere sığınmak durumunda kaldı. Orada katledilenlerin çoğu kadınlar ve çocuklar." diye konuştu.

Kaya, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin de yüzde 80'ini kadınların, çocukların ve yaşlıların oluşturduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sahadayız, Suriyeli kardeşlerimizle sürekli birlikteyiz. Gerçekten görüyorum ki 80 milyon vatandaşımız Suriyeli kadınlara, çocuklara, yaşlılara yetimlere sahip çıkıyor. Ülkemizin böyle bir sorunu yok aslında ama maalesef son günlerde Suriyeliler, kirli provokasyonlara tabi tutulmaya çalışılıyor. Bu konuda çok hassas ve dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu noktada basının kullandığı dil de çok önemli. Başaramayacaklar, bu milletin birlik ve beraberliğini mazlumlara ensar olma ruhunu kimse yıkamayacak. Biz inşallah yine, kardeşlerimize ensar ruhuyla yaklaşacağız, onlar bizim için muhacirler. İnanın hepsinin gözü Suriye'de, savaşın dinmesinde, vatanlarına gitmek için yürekleri atıyor. Bayramda da gördük, vatanlarına gidiyorlar. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde orada güvenli bölge oluşturulması için çok önemli adımlar atılıyor. Hepsi vatanlarına dönmek için gün sayıyor, bekliyorlar. Bu süreçte kardeşlerimize ensar olup, onların burada insan onuruna yakışır şekilde yaşamaları için gerekli şartları sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Türkiye, gönlü geniş insanların ülkesi. Bu, tarih boyunca böyle oldu bundan sonra da böyle olacak. Hiçbir şekilde hamile bir kadının, bebeğiyle birlikte bu şekilde katledilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Ben burada tüm kamuoyuna ve basın mensuplarına çağrıda bulunmak istiyorum. Haber metinlerini yaparken bu tür provokasyonlara alet olmasınlar. Temiz bir yayıncılık örneği sergilesinler. Onlar bize emanet, ismi de Emani idi, emanetimize sahip çıkmamız lazım. Bu ruhla yaklaşmamız gerekiyor."

Bakan Kaya, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, ormanlık alanda öldürülen Suriyeli hamile bir kadın ile 10 aylık bebeğinin olayını sonuna kadar takip edeceklerini dile getirerek, "Duyar duymaz valimizi ve emniyet müdürümüzü aradım, detaylı bir şekilde bilgi aldım. Bundan sonra da takipçisi olacağız, hak ettikleri cezayı almalılar. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için çok titiz bir şekilde de takipçisi olacağız. Adli süreçte de olayın takipçisi olacağız." dedi.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan da, en temel insan hakkının hayat hakkı olduğunu belirterek, "Bir kadının, bir annenin evlatlarıyla birlikte hayat hakları ortadan kaldırıldı. Bu çok acı bir şey. Kadına ve insana karşı şiddetin en çirkin, en aşağılık örneklerinden birini gördük maalesef. Bunun yanı sıra katledilen kişinin Suriyeli bir kardeşimiz olması, bir anne olması işi daha da korkunç hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak insanlara kucak açan, kardeşliğine herhangi bir zarar gelmesin diye uğraşan bir ülkeyiz." diyen Kan, şöyle devam etti:

"Bu noktada basın mensuplarının ve siyasetçilerin kullandıkları dile çok dikkat etmeleri lazım. Kadın nefreti içeren ırkçı ve ayrımcı söylemlerden uzak durmamız lazım. Hepimizin bunda suçu var. Katiller, failler haricinde de dikkatsiz yayın yapan, dikkatsiz konuşan siyasilerin de bunda payı olduğunu düşünüyorum ama biz Alevi Sunni Kürt Türk sağcı-solcu hiçbir ayrımın daha önce bizi bölmesine izin vermedik bundan sonrası için de böyle bir şeye izin vermeyeceğiz. Suriyeliler de bizim kardeşlerimiz. Bugün cenazede de gördük, büyük bir katılım vardı. Sivil toplum örgütleri de yoğun katılımla oradaydı. Toplumun her kesiminde insanlar bu vahşi eylemi hem kınamak hem de son vazifesini yapmak için gelmişti. Hem basın mensuplarımıza hem siyasetçilerimize kullandıkları dile dikkat etmeleri gerektiğini, kadına karşı ayrımcı ve ırkçı dilden uzak durmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum."

Kadın bazında şiddet olaylarının dünyada önüne geçilmesi gereken hadiseler olduğuna değinen Kan, "Bizim mültecilere yönelik politikalarımızda herkesi insanca davranmaya teşvik etme noktasında keskin durmamız gerektiğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Bakan Kaya ve Kan'a eşlik eden Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk ve annesi Fatma Safitürk ile şehidin mezarını ziyaret etti.

Mezarlıkta okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edildi.

Kaynak: AA