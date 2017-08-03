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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ağrı'da

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Ağrı'da incelemelerde bulundu

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:55
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ağrı'da

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında Vali Süleyman Elban ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Valiliğe geçti. Vali Elban ile bir süre görüşen Bakan Kaya, TEOG sınavında birinci olan çocuklarla sohbet etti. Valilik çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kaya, annesinin memleketi olan Ağrı'da hemşehrileri tarafından çok sıcak karşılandığını bildirdi. Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edeceğini anlatan Bakan Kaya şunları söyledi:

"Ağrılı vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Şehit ailelerimizi ziyaret edeceğiz. Bakanlığımızın Ağrı'da 3 sosyal hizmet merkezi var. Merkez ve Patnos'un ardından Doğubayazıt'ta da bir sosyal hizmet merkezimizi Haziran ayında hizmete açtık. Bu yıl sonunda diyadin ve Tutak'ta sosyal hizmet merkezimizi açmış olacağız. Ağrı'mızda 18 aile sosyal destek programı personeli ile birlikte vatandaşlarımıza arz odaklı hizmet sunuyoruz. Onları evlerinde ziyaret ediyoruz ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yarın Doğubayazıt Belediyesinin gerçekleştireceği Ahmed-i Hani Kültür Sanat ve Turizm festivaline katılacağız, Kültür Bakanımız Numan Kurtulmuş ile birlikte. Ahmed-i Hani bu toprakların yetiştirdiği en değerli, müstesna isimlerden bir tanesi. Birlik ve beraberliği en iyi anlatan insanlardan bir tanesi. Bundan sonraki süreçtede Ağrı yine birlik beraberliğin sevginin merkezi olacaktır."

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:55
  1. Ağrı
  2. Fatma Betül Sayan Kaya
  3. TEOG
  4. Patnos
  5. diyadin
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