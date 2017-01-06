Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, 14 yıldır yürürlükte olan uygulama sayesinde “aile konutu” olarak kayda geçen gayrimenkul sayısı 90 bin 687 oldu. Sadece 2016 yılında 13 bin 931 tapuya “aile konutu” şerhi düşüldü.



“Aile konutu” en çok bu şehirlerde var



Aile konutu şerhinin yüksek oranda tapulara geçirildiği şehirlere bakıldığında ise, ilk üç sırada üç büyükşehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in yer aldığı görülüyor.



Bir ev için aile konutu kaydının bulunması, eşlerin konut üzerinde ortak mülkiyet hakkına sahip olması anlamına geliyor. Aile konutu şerhi bulunan evlerde, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan söz konusu konutla ilgili satıştan devir yapmaya, kiralamadan kira sözleşmesi feshetmeye dek hiçbir işlem yapamıyor.



Peki aile konutu kaydı nasıl yaptırılır? Aile konutlarında eşlerin hakları nedir?



“Aile konutu” kaydı yaptırmak için…





Malik olmayan eşin kayıtlı bulunduğu muhtarlıktan ikametgâh belgesi almasıyla süreç başlıyor. Malik olmayan eşin ikametgâh belgesinin yanı sıra evlilik cüzdanı ve yine kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğünden vukuatlı aile nüfus kaydı ile birlikte Tapu Sicil Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekiyor. Evrakların tam ve doğru olması halinde Tapu Sicil'de görevli müdür ilgili işlemleri uygulamaya alarak tapu kütüğünün şerhler hanesine “aile konutu” kaydını düşüyor.



Aile konutu şerhi düşülen evler ile ilgili her türlü işlem için eşlerin her ikisinin de açık imzası şartı aranıyor. Eşlerden biri, diğerinin rızası ve açık imzalı onayı olmadan aile konutunun satışını veya kiralamasını yaparsa, söz konusu satış veya kiralama geçerli sayılmıyor. Bilgisi olmadan eşi aile konutu ile ilgili işlem yapanlar tapu iptal ve tescil davası açma hakkına sahip bulunuyor.



“Aile konutu” kaydı iptali için…



“Aile konutu” şerhinin tapuda geçersiz hale gelmesi ise evliliğin son bulmasıyla gerçekleşiyor. Çiftin evlilikleri boyunca ikâmet ettiği gayrimenkul bu durumda “aile konutu” özelliğini yitirmiş olsa da, tapuda “aile konutu” şerhini iptal ettirmek için mahkemeye başvurarak ilgili süreçleri tamamlanıyor.