Aile hekimlerine güvenlik kamerası zorunluluğu getirildi

Manisa Aile Hekimleri Derneği Sarıgöl Temsilcisi 2 Nolu Aile Hekimi Dr. Musa Akın, güvenlik kameralarının sağlık çalışanlara karşı yapılan şiddete karşı caydırıcı olacağını belirterek, "Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Hekimleri yönetmeliği gereği tüm aile hekimleri iş yerlerinde güvenlik kamerası takma zorunluğu getirildi. Yönetmelik gereği Sarıgöl’de bulunan aile hekimleri iş yerlerine güvenlik kamerası taktırmaya başladı." derken, uygulama çalışanlar ve hastalar tarafından memnuniyetle karşılandı.