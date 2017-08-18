Aile hekimlerine güvenlik kamerası zorunluluğu getirildi
Sağlık Bakanlığı tarafından hastaların ve sağlık çalışanlarının can güvenliği için Türkiye genelindeki aile hekimlerinin görev yaptıkları merkezlere güvenlik kamerası takılmasına başlandı.18 Ağustos 2017 Cuma 19:37
Manisa Aile Hekimleri Derneği Sarıgöl Temsilcisi 2 Nolu Aile Hekimi Dr. Musa Akın, güvenlik kameralarının sağlık çalışanlara karşı yapılan şiddete karşı caydırıcı olacağını belirterek, "Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Hekimleri yönetmeliği gereği tüm aile hekimleri iş yerlerinde güvenlik kamerası takma zorunluğu getirildi. Yönetmelik gereği Sarıgöl’de bulunan aile hekimleri iş yerlerine güvenlik kamerası taktırmaya başladı." derken, uygulama çalışanlar ve hastalar tarafından memnuniyetle karşılandı.