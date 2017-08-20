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Aile cüzdanını Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın oğlu Furkan Yılmaz'ın nikah törenine katıldı.

20 Ağustos 2017 Pazar 22:52
Aile cüzdanını Erdoğan verdi

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın oğlu Furkan Yılmaz, dünya evine girdi. Yılmaz ailesinin bu mutlu gününde gerçekleştirilen nikahta sevenleri yalnız bırakmadı.

Nikahı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıyarken, nikaha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kıyılan nikah sonrası ise aile cüzdanını geline verdi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 22:52
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