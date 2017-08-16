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Aile cinayeti: Tartıştığı damadını vurdu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir kişi, tartıştığı damadını silahla vurarak öldürdü.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:43
Aile cinayeti: Tartıştığı damadını vurdu

İddiaya göre, K.G. Fındıklı Mahallesi'nde tarlada çalışan damadı Feridun Çelebi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.G, Çelebi'ye silahla ateş etti. Çelebi olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, K.G'yi gözaltına aldı.

Çelebi'nin cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, zanlının Çelebi'yi kızına şiddet uyguladığı için öldürdüğü iddia edildi. 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:43
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