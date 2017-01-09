Aile boyu bombacı!

Terör örgütünün Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü bölgede hedef aldığı saldırıları düzenleyen Muhammed Abid İsmail isimli DEAŞ'lı teröristin babası ve amcasının örgütün sözde emirleri arasında yer aldığı ve son olarak Türkiye sınırında görüldükleri ifade edildi. Türkiye, terörist ailenin ülkeye mülteci kılığında girme ihtimaline karşı uyarıldı.
MUHALİFLER UYARDI
Muhalifler saldırılar sonrasında DEAŞ'lı canlı bomba eylemlerini yöneten bir ismi tespit etti. DEAŞ'ın suikast ve canlı bomba eylemlerinin arkasındaki ismin Muhammed Abid İsmail olduğu açıklandı. Babası amcası, kardeşleri ve annesi de örgüt içerisinde faaliyet gösteren teröristin babası ve amcasının Halep Kuzeyi'nde emirleri arasında yer aldığı belirtiliyor. Öte yandan Muhammed Abid İsmail'in babası, annesi ve küçük kardeşleriyle birlikte sınır hattında görüldüğünü açıklayan muhalifler, tüm birimlerini ve Türkiye'yi uyardı. Muhalifler, DEAŞ'lı militanların mülteci kılığında ülkeye girme tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.
Terör örgütünün Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü bölgede hedef aldığı saldırıları düzenleyen Muhammed Abid İsmail isimli DEAŞ'lı teröristin babası ve amcasının örgütün sözde emirleri arasında yer aldığı ve son olarak Türkiye sınırında görüldükleri ifade edildi. Türkiye, terörist ailenin ülkeye mülteci kılığında girme ihtimaline karşı uyarıldı.