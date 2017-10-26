AİHM 6 Aralık'ta İslam Miras Hukuku'nu görüşücek

Gümülcineli Hatice Molla Sali'nin Yunanistan aleyhine açtığı davaya Helsinki Anlaşmaları Yunan Gözlemevi de (Helsinki Watch) üçüncü taraf olarak müdahil oldu.

Helsinki Watch’ın internet sitesinde yer alan bir paylaşımda “Yunan Yargıtayı 556/2017. İslam dinine mensup Yunan uyrukluların miras ilişkileri, sahip olunan mülkler konusunda İslam Hukuku tarafından düzenlenegelmektedir. Vasiyetname geçersiz olup, yasal sonuçlara yol açmamıştır. Zira bu durumda İslam Hukuku böyle bir müessese tanımamaktadır. Devamı 6 Aralık 2017 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulunda. (Duruşmada Molla Sali Yunanistan’a karşı, Avukatları Giannis Ktistakis ve Kostas Tsitselikis. Helsinki Anlaşmaları Yunan Gözlemevi üçüncü taraf olarak davaya müdahil olmuştur” denildi.

Bu önemli konu Hatice Molla Salih ile röportaj yapan Azınlıkça Dergisi tarafından da kapak dosyası yapılarak okurlara sunulmuştu. Gümülcineli Hatice Molla Sali'nin Yunanistan aleyhine açtığı dava Strazburg’da İnsan Hakları Mahkemesinin genel kurulunda görüşülecek. Davanın mahkemenin bir dairesinde değil de genel kurulunda görüşülecek olması durumun ciddiyetini gösteriyor.

1950 doğumlu Yunan uyruklu Hatice Molla Sali Gümülcine’de yaşıyor ve eşinin noter huzurunda hazırladığı vasiyetle eşinin bütün malvarlığı kendisine kalıyor. Ancak merhum kocasının iki kız kardeşi, merhumun Batı Trakya Müslüman azınlık üyesi olduğu ve İslam hukukuna göre miras paylaşımını talep etmeleri gerekçesiyle, ilgili miras davasının Yunan Medeni Hukuku hükümlerince değil de İslam Hukuku’na göre Müftü tarafından görüşülmesini savunarak mahkemeye başvurdu. Tezlerinde Sevr ve Lozan Antlaşmalarını da atıfta bulunan iki kız kardeş Yunan mahkemelerinde Müslüman olan Yunan vatandaşlarına İslam Hukuku’nun uygulanması gerektiğini savundu.

Bu tezler Yunan mahkemeleri ve istinaf mahkemesi tarafından kabul görmese de, en üst mahkeme olan Yargıtay “Batı Trakya Müslüman azınlığı içindeki miras konularının Yunan mevzuatınca değil de İslam Hukuk tarafından düzenlenmesi gerektiği” düşüncesiyle konunun yeniden istinafta görüşülmesine hükmetti.

Yüksek İstinaf Mahkemesi de aynı sonuca vardı. Dolayısıyla Hatice hanımın merhum eşinden miras kalan malvarlığı ile ilgili olarak ilgili Yunan mevzuatı yerine İslam Hukuku’nun uygulanması gerektiğine karar verdi.

Ancak Hatice Molla Sali insan haklarına aykırı şekilde haksızlığa uğradığı gerekçesiyle 5 Mart 2014 tarihinde Strazburg’daki İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu. Davanın içeriği 23 Ağustos 2016 tarihinde Yunan hükümetine bildirildi. Mahkemenin sorduğu sorulara Yunanistan'ın ne cevap verdiği veya nasıl cevap verdiği bilinmiyor..

Gümülcineli Hatice hanım kendi durumunda İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ayrımcılığın yasaklanması ve duruşma hakkının ihlal edilmesi ile ilgili 14’üncü maddesinin ve malvarlığının korunması hakkındaki ilgili maddesinin ihlal edildiğini savunuyor. Hatice hanım açtığı davada “Benim durumumda Yunan Medeni Kanunu yerine İslam Hukuku’nun mevzuatları uygulanırsa Yunan mahkemeleri eşimin tamamen bana bıraktığı mirasın dörtte üçünden haksız yere beni mahrum ediyor” diyor.