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Ahşap ürünleri atölyesi ve deposunda yangın

Konya’nın Ereğli ilçesinde kereste ve ahşap malzemelerin bulunduğu atölye ve depoda çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı.

02 Temmuz 2017 Pazar 12:53
Ahşap ürünleri atölyesi ve deposunda yangın

Yangın, sabaha karşı Yeni Sanayi Mobilyacılar Sitesi’nde Halil Ercan’a ait depoda çıktı. Depoda başlayan yangın kısa sürede tüm iş yerini sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen iki ayrı iş yerine daha sıçrayan yangını söndürme çalışmaları gün ağarana kadar devam etti. Zamanla yarışan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için uzun süre uğraş verdi. Tutuşan keresteler ve çeşitli ahşap malzemeleri söndürmek için Ereğli Şeker Fabrikasına ait itfaiye ekiplerinden de yardım istendi. Yangın, vatandaşların da yardımıyla yaklaşık üç saatte söndürüldü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında kundaklama ihtimali de araştırılıyor. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 12:53
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