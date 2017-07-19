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Ahşap ev alev alev yandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tek katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:55
Ahşap ev alev alev yandı

Yangın, ilçeye bağlı Büşürüm köyünde tek başına ikamet eden doğuştan zihinsel engelli 45 yaşındaki Mustafa Küçük’e ait tek katlı ahşap evde çıktı. Öğle saatlerinde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede ahşap evi sardı. Yangını gören köy sakinleri durumu Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekipler ilçeye 35 kilometre mesafedeki köye gidene kadar alevler evin tamamını kapladı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmezken, ev kullanılamaz hale geldi.



Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:55
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