Ahraru’ş-Şam'dan Türkiye açıklaması

Anayasa değişikliğine ilişkin referandumdan “evet” çıkmasının ardından bir açıklama yayımlayan Ahraru’ş-Şam, Türkiye halkını ve hükümetini tebrik etti.

16 Nisan akşamı saat 17.00 itibariyle nihayete erdirilen anayasa değişikliğine ilişkin referandumdan resmî olmayan sonuçlara göre yüzde 51,4 oranında “evet” oyu çıktı.

Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden direnişçi gruplardan biri olan Ahraru’ş-Şam, konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Türkiye halkını ve hükümetini tebrik eden Ahraru’ş-Şam’ın yayımladığı açıklama şu şekilde:

“Ahraru’ş-Şam olarak, Suriye direnişinin dostu Türkiye halkını ve hükümetini anayasa değişikliğine ilişkin referandumda elde edilen başarıdan dolayı tebrik ediyoruz.

Anayasada yapılan bu değişiklik ve elden edilen başarı, Türkiye’nin bölgemizde yaşanan haksızlıklara ve zulme karşı durabilmesi için önemli bir adımdır.

Bizler, Türkiye’nin kalkınmasının ve istikrarının devam etmesini, Suriye halkının Esed rejimine karşı verdiği hak ve adalet mücadelesinde Türkiye’nin halkımıza destek olmaya devam etmesini temenni ediyoruz.

Geçtiğimiz yıllar boyunca halkımızı ve mübarek davasını kucaklayan, acıların hafifletilmesinde yardımcı olan ve mazlumlara destek veren Türkiye’ye teşekkür ediyoruz.

Dorusu Allah, güzel işler yapanların mükâfatını asla boşa çıkarmaz.”