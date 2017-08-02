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Ahraru'ş Şam yeni liderini belirledi

Suriye'deki en büyük askeri muhalif gruplardan Ahraru'ş Şam yeni liderini seçti.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:12
Ahraru'ş Şam yeni liderini belirledi

Suriye'deki en büyük askeri muhalif gruplardan Ahraru'ş Şam'ın yeni lideri Ebu'l Bera oldu.

Ahraru’ş Şam Hareketi Şura Meclisinden, AA muhabirine yapılan açıklamada, grubun yeni liderinin seçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ebu Ammar" künyesiyle bilinen Ali Ömer’in istifasının kabul edildiği, boşalan göreve Ebu'l Bera'nın getirildiği aktarıldı.

Asıl adı Hasan Sufan olan Ebu'l Bera, 1979 Lazkiye'de doğdu. Yurt dışında ilahiyat eğitimi aldı. Ülkesine döndükten sonra muhalif kimliğiyle tanınmaya başladı. Suriye rejiminin 2004 yılında siyasi muhaliflere yönelik operasyonlarında tutuklandı. 2008 yılındaki Sednaya hapishanesi isyanına öncülük eden isimlerden oldu. Ebu'l Bera, yeniden yargılanarak idama mahkum edildi ancak cezası infaz edilmedi. Geçen yıl sonunda, Ebu'l Bera, Esed rejimi ile muhalifler arasındaki esir takası sırasında tahliye edildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:12
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