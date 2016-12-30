Ahraruş Şam ateşkesi reddetti

Suriye'de muhaliflerin tek çatı altında toplanma haberleri çıktıktan sonra Esed rejimi atağa geçti ve Muhalif gruplara bir ateşkes anlaşması sundu. Anlaşmanın şartlarına göre Muhalifler Esed rejiminden toprak almak için saldirmiyacak, Esed'de Muhaliflerin kontrol bölgelerine saldirmiyacak.



Anlaşma teklifi DAEŞ, YPG ve Şamın Fethi Cephesine sunulmazken diğer Muhalif grupları Ahraruş Şam'da dahil olmak üzere hepsini kapsıyor. Bölgedeki kişiler bu anlaşmayla Rejimin Şamın Fethi Cephesinin yalnız bırakılması ve birleşmeyi engellemeye çalıştığı tahmin ediliyor.



Ahraruş Şam Hareketi Twitter resmi hesabindan şu mesajı yayınladı.