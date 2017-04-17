‘Ahmiçi’ katliamı kurbanları anıldı

Bosna Hersek’te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta, ülkenin orta kesimlerindeki Vitez şehri yakınlarındaki Ahmiçi Köyü’nde, Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 116 Boşnak, katliamın 24. yılında törenle anıldı.

Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi

Bosna Hersek Federasyonu temsilcileri ve kurban yakınlarının katılımıyla Ahmiçi Köyü mezarlığında düzenlenen törende, Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Daha sonra şehit mezarları ziyaret edilerek, katliamda hayatını kaybedenlerin anısına çiçek bırakıldı. Anma törenine katılan Bosna Hersek Federasyonu Başkan Yardımcısı Melika Mahmutbegovic, yaşananların unutulmaması gerektiğini söyleyerek, “Ruhlarına Fatiha okuduğumuz şehitlerimizi unutmadığımızı göstermek için buradayız. 16 Nisan’ı her zaman hatırlamalı ve anmalıyız” dedi.

116 sivil Boşnak katledildi

16 Nisan Savaş Mağdurları Derneği Başkanı Elvedin Kermo da Ahmiçi’de yaşananları, üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen unutmadıklarını ifade ederek, “Ahmiçi’de 116 sivil Boşnak katledildi. Geçen bir yılda, öldürülenlerden bir kişinin daha cesedine ulaştık ancak 29 şehidimizin bedenine halen ulaşamadık” diye konuştu.

Katliamda kardeşini kaybeden Dzevad Ahmiç ise katliamın yapıldığı gün yolda olduğunu belirterek, “Burada olsaydım ben de kardeşimin yanında yatıyor olurdum. Evimizin önünde öldürüldü, daha 19 yaşındaydı” ifadelerini kullandı.