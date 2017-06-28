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Ahmet Türk sözde adalet yürüyüşüne katılma kararı aldı

Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşüne, Kocaeli'nin katılacaklarını söyledi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 09:07
Ahmet Türk sözde adalet yürüyüşüne katılma kararı aldı

Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne, Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde katılacaklarını söyledi.

Türk, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip bir süre yürüyeceğini belirterek, 'Sağlığım uzun yürüyüşe el vermiyor ama arkadaşlarla görüşüp yürüyüşe Kandıra'dan itibaren destek vermeye planlıyoruz' dedi.

Yürüyüşe, HDP'nin vekilliği düşürülen eski eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kaldığı Kandıra Cezaevinin bulunduğu Kandıra'dan katılacaklarını söyleyen Türk, 'Partideki arkadaşlarla görüştük. Günü kararlaştırıp ona göre hareket edeceğiz. Yürüyüşü yapan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlunu ziyaret edeceğiz. Sağlığımın el verdiği kadar yürüyüşe eşlik edeceğim' dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 09:07
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Adalet Yürüyüşü
  3. Ahmet Türk
  • hrnhrn48 dk önce
    Vay gavur vay EY MÜSLÜMAN HALKIMIZ-ABİ KARDEŞLERİM LÜTFEN AMA LÜTFEN UYANALIM ,ŞAKA DEĞİL KÜFÜR EHLİ TC. BİTİRME NİYETİ GÜDÜYOR,
  • cancan1 sa önce
    bunu hasta diye bırakmadılarmı?
  • ahmetahmet1 sa önce
    adamlar kankalarını yalnız bırakmıyor.her zaman kardeşlerinin(kalleşlerin)YANINDALAR.İÇTİKLERİ SU AYRI GİTMİYOR Kİ.
  • muratmurat1 sa önce
    haa şöyle.tek eksiğiniz pensilvanyadaki sözde mehdi eksik.oda gelsin.yetmedi salih müslüm gelsin oda yemezse daiş in lideri gelsin.mossad dan,cıa den,ım 5 ten,almanhükümetinden de gelsinler.
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Hainsiniz hain hainler birleşmiş bu vatana bu millete meydan mi okuyor. Içimizdeki hainleri kahru perişan et Allahim. Bunlara firsat verme. Bunlarin bütün planlarını boşa çıkar başlarına geçir. Aminnn.
  • arifarif1 sa önce
    soyadı türk, kendi güya kürt milliyetçisi, pkk yalamalığı, abd uşaklığı, ne ayaksınız lan siz..
  • yavuz 1517yavuz 15171 sa önce
    chp, terör örgütü elemanları için ısrarla yürümeye devam ediyor. Şunu bütün terör örgütü elemanları ve ağa babaları kafalarına iyicekazısın. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ olarak, bu hainlere dur diyeceğiz. Bizler, daima hazır olarak bekleyeceğiz. Bizler, 15 temmuz'uz. Onlar ise 15 temmuz'u itibarsızlaştırmaya çalışan hainler. Vallahi billâhi bizler kazanacağız. chp, hdp, pkk, daiş, dhkp-c, tkp ve aşağılık fetö'cülerin burunlarını yerlerde sürtmeye devam edeceğiz. ÇOK KARARLIYIZ.
  • balalı mustafabalalı mustafa1 sa önce
    bunlar,işi daha farklı ve daha sıkıntılı durumlara çekme planları var. devletin ve milletin uyanık olması lazım...lütfen dikkatli olalım.bunlar iyi niyetli değiller.planlarıKAOSyaratmak olabilir.
  • HasanHasan2 sa önce
    Hani bu herifin sağlık problemi vardı hani hasta diye tahliye edilmişti demekki sağlammış derhal kodese geri alınsın
  • isuzgenisuzgen2 sa önce
    işte yürüyüşve katılacaklar hepsi ihanet çephesinde allah kahretsin
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