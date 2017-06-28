Ahmet Türk sözde adalet yürüyüşüne katılma kararı aldı

Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne, Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde katılacaklarını söyledi.



Türk, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip bir süre yürüyeceğini belirterek, 'Sağlığım uzun yürüyüşe el vermiyor ama arkadaşlarla görüşüp yürüyüşe Kandıra'dan itibaren destek vermeye planlıyoruz' dedi.



Yürüyüşe, HDP'nin vekilliği düşürülen eski eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kaldığı Kandıra Cezaevinin bulunduğu Kandıra'dan katılacaklarını söyleyen Türk, 'Partideki arkadaşlarla görüştük. Günü kararlaştırıp ona göre hareket edeceğiz. Yürüyüşü yapan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlunu ziyaret edeceğiz. Sağlığımın el verdiği kadar yürüyüşe eşlik edeceğim' dedi.