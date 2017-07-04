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Ahmet Türk'e 'adalet' tepkisi

CHP’nin sözde adalet yürüyüşüyle Kandil ve FETÖ’cülere verdiği örtülü destek iyice açığa çıktı. Kartepe’de HDP heyeti ile buluşan Kılıçdaroğlu, HDP’lilerin verdiği çiçeği havaya kaldırarak birlikte yürüdü. Bu yürüyüşün AK Parti Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi ve AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın PKK tarafından şehit edilmesinden hemen sonra yapılması sosyal medyada 'Adaletiniz bu mu?' gibi soruların sorulmasına neden oldu.

04 Temmuz 2017 Salı 12:51
Ahmet Türk'e 'adalet' tepkisi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na verilen cezayı bahane ederek yollara düşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında, FETÖ'cülerden sonra şimdi de HDP'liler birleşti. CHP'nin sözde 'Adalet Yürüyüşü'nün 19'uncu gününde Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülük ettiği yürüyüşçüler Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir araya geldi.

ÇİÇEĞİ ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ve eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, CHP kortejine destek ziyaretinde bulundu. Buluşmada HDP'liler Kılıçdaroğlu'na çiçek verdikten sonra kortejle birlikte yürüdü.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 12:51
  1. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu
  2. 'Adalet Yürüyüşü'
  • eminemin16 dk önce
    Akpartili siyasileri hedef haline getirenler bunlardır. Akparti adaletsizlik yapıyor, siyasilere zulm ederek tutukluyor iftiralarıyla yollara döküldüler, hemen sonrasında hain ve korkak pkk aka kadrolara saldırıya geçti.
  • varansevervaransever26 dk önce
    Oldurulen eger hdp veya chp li partili olsa uc gunde yeni elvan cikarir,anitini diker,eline adalet mesalesi verirlerdi..uc maymunu oynuyorlar..ve allahu cc teala::İçinizden Cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine: ‘Aşağılık maymunlar olun!’ dediklerimizi elbette bilmektesiniz. Biz bunu (maymunlaşmış insanları), hâdiseyi bizzat görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret dersi, müttakîler için de bir öğüt vesilesi kıldık.” (2/Bakara, 65-66) buyurmaktadir..
  • Abdullah ÖZTOPAbdullah ÖZTOP26 dk önce
    ee sen bu insan müsvettesini hasta diye hapisden çıkarırsan her pisliği yapar...
  • hasankosehasankose53 dk önce
    Nerdesin şevketli Abdülhamîd Hân?Feryadım varır mı bârigâhına? Ölüm uykusundan bir lâhza uyan! Şu nankör milletin bak günahına! Tarihler adını andığı zaman, Sana hak verecek ey koca sultan!!Bizdik utanmadan iftira atan Asrın en siyasî Padişahına! Divâne sen değil, meğer bizmişiz,Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil, edepsizmişiz, Tükürdük atalar kıblegâhına! Milliyet dâvası fıska büründü Rida-yı diyanet yerde süründü, Türkün ruhu zorla âsi göründü, Hem Peygamberine, hem Allahına. Sonra cinsi buruk, ahlâkı fena, Bir sürü türedi, girdi meydanaNerden çıktı bunca veled-i zina? Yuh olsun onların ham ervahına!
  • AntikafirAntikafir1 sa önce
    Habukitapsizinadaleti...hatravestilerinonuryurüyüşü
  • JurnalJurnal1 sa önce
    NASIL BİR ÇELİŞKİ BU BÖYLE!HERKES ADALET İSTİYOR!ZALİMDE İSTİYOR;MAZLUMDA!YÜRÜYENDE ADALET İSTİYOR;OTURANDA!
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