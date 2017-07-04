Ahmet Türk'e 'adalet' tepkisi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na verilen cezayı bahane ederek yollara düşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında, FETÖ'cülerden sonra şimdi de HDP'liler birleşti. CHP'nin sözde 'Adalet Yürüyüşü'nün 19'uncu gününde Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülük ettiği yürüyüşçüler Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir araya geldi.

ÇİÇEĞİ ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ve eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, CHP kortejine destek ziyaretinde bulundu. Buluşmada HDP'liler Kılıçdaroğlu'na çiçek verdikten sonra kortejle birlikte yürüdü.